Cantor bolsonarista interrompe show e sai em defesa de Edson Gomes

Digão, vocalista da banda Raimundos, interrompeu o seu show no festival Moto Paulo Afonso, no extremo norte da Bahia, na madrugada deste domingo, 3, para defender o cantor Edson Gomes, que foi alvo de ataques nos últimos dias após uma acusação de Daniela Mercury.

Digão destacou a importância do ícone do reggae para a cultura brasileira, classificando as críticas contra o cantor como injustas. Na declaração, ele levantou questionamentos sobre o “tribunal da internet”, reafirmando que não aceita acusações infundadas sobre sua vida pessoal.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Relembre a polêmica

A polêmica começou na última terça-feira, 28, durante a cerimônia do Troféu Armandinho, quando Daniela Mercury se dirigiu a Edson Gomes ao falar sobre o combate à violência contra a mulher, insinuando que o cantor agrediu a esposa.

“Edson, eu peço para você ser carinhoso com sua esposa, viu bicho. Porque a gente não aceita violência contra nenhuma mulher”, afirmou ela. A declaração gerou um constrangimento imediato, de modo que Edson rebateu as falas assim que subiu ao palco:

"Quero saber de onde ela tirou isso e tentou me envergonhar na frente de todo mundo. Eu quero que ela prove quem é que eu espanco”.

Na ocasião, Daniela chegou a pedir desculpas pelo tom da declaração, mas o mal-estar persistiu, com Edson recusando até mesmo um convite de Carlinhos Brown para uma apresentação conjunta de reconciliação.

Repercussão

O episódio reacendeu comentários feitos em redes sociais no início do ano por figuras como a cantora Laurinha Arantes e a deputada Olívia Santana, que sugeriram conhecer episódios de agressão envolvendo o artista no passado, fatos que nunca foram confirmados juridicamente e são negados veementemente por Edson Gomes.

Já o deputado estadual Diego Castro (PL) protocolou uma moção de repúdio na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) contra as declarações da artista.