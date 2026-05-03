Jorge Vercillo será a atração do VII Jantar do Bem do Martagão

O cantor Jorge Vercillo será a grande atração do VII Jantar do Bem do Hospital Martagão Gesteira, no dia 9 de julho, em Salvador, importante evento filantrópico do calendário baiano. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

Com mais de 30 anos de carreira, Jorge Vercillo é um dos principais nomes da música brasileira. Cantor, compositor e multi-instrumentista, construiu uma trajetória marcada por sucessos nas rádios, trilhas de novelas e milhões de reproduções nas plataformas digitais. Ao longo da carreira, venceu por dois anos consecutivos o Prêmio da Música Brasileira por voto popular e soma cerca de dois milhões de discos vendidos.

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“Tenho uma relação muito especial com a Bahia e fico feliz de poder retribuir, mesmo que minimamente, todo o carinho que recebo do público daqui há tantos anos. Depois de receber o título de cidadão soteropolitano, esse vínculo ficou ainda mais forte. Saber da importância do Martagão para tantas famílias torna esse convite ainda mais significativo”, afirmou o artista.

Para o evento, o cantor promete um show ainda mais especial. “A música ganha outro sentido quando está ligada a uma causa tão importante. Tenho certeza de que será uma noite muito emocionante para todos nós”, acrescentou.

Jantar beneficente

O Jantar do Bem do Martagão tem como objetivo arrecadar recursos para ajudar nos custos da instituição, referência no atendimento pediátrico e infantojuvenil na Bahia, com atuação em 27 especialidades médicas.

Além do show musical, a noite contará com uma experiência que une gastronomia e artes plásticas, reunindo diferentes expressões culturais em prol da solidariedade. O menu especial será assinado por três renomadas chefs de Salvador: Angeluci Figueiredo, do restaurante Preta, Tereza Paim, do Casa de Tereza, e Andréa Ribeiro, do Mistura Contorno.

Com caráter beneficente, o evento promete reunir solidariedade, música e gastronomia em uma noite marcada pelo compromisso social. Referência no atendimento pediátrico pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Martagão Gesteira desempenha um papel essencial na assistência à saúde de crianças e adolescentes da Bahia, com milhares de atendimentos realizados todos os anos.

“O Martagão enfrenta, todos os anos, o desafio de tentar suprir os custos que não são cobertos pelo SUS. O recurso que é repassado não cobre todas as despesas. Por essa razão, sempre realizamos eventos como este, em busca do apoio dos baianos, empresas, organizações e instituições que acreditam no trabalho do hospital”, explica a diretora executiva de captação de recursos da Liga Álvaro Bahia (mantenedora da instituição), Lareyne Almeida.