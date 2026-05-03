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MÚSICA

Caetano, Ivete e Bethânia levam Bahia ao show de Shakira no RJ

Espetáculo aconteceu na noite deste sábado, 2, em Copacabana

Luiza Nascimento
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Shakira e Caetano | Shakira e Bethânia | Ivete e Shakira
Shakira e Caetano | Shakira e Bethânia | Ivete e Shakira - Foto: Reprodução/TV Globo

A Bahia ganhou um destaque especial durante a apresentação de Shakira no projeto Todo Mundo no Rio, realizado no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 2. Durante o espetáculo, a Loba contou com participações de grandes nomes da música brasileira, incluindo os baianos Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Maria Bethânia.

Um dos pontos altos da festa, foi quando a colombiana não escondeu a emoção e exaltou a importância de Caetano na sua trajetória musical e momentos pessoais. Quando o artista subiu ao palco ela contou que canta o sucesso "Leãozinho" para o filho.

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"Sempre canto para o meu filho Milan antes de dormir e por isso significa muito para mim", revelou.

E foi ao som do clássico brasileiro que eles, em dueto, emocionaram o público de Copacabana.

Participação de Bethânia

Em seguida, Shakira recebeu Maria Bethânia e, juntas, elas interpretam "O Que É, O Que É?", sucesso de Gonzaguinha. A versão ganhou um toque diferenciado acompanhada da bateria da Unidos da Tijuca.

Durante a apresentação, as duas não apenas cantaram, mas dançaram juntas, em um momento que simulava um Carnaval fora de época.

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Ivete e Shakira

Por falar em Carnaval, outro destaque da noite foi para Ivete Sangalo, que cantou junto com a colombiana o sucesso "País Tropical". Além do palco, as duas dividiram a mesma ideia de look, e ambas se apresentaram com macacões azuis cravejados com pedras.

O número contou ainda com um show à parte de iluminação em tons de azul e roxo, com a banda ao fundo, com direto a referências da festa momesca e muita dança.

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Tags:

caetano veloso Ivete Sangalo maria bethânia Shakira

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