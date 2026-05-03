RESUMO
Show de Shakira no Rio de Janeiro: 5 momentos inesquecíveis na praia de Copacabana
Looks, nostalgia e baianidade: saiba tudo sobre o evento
O show de Shakira nas areias de Copacabana já garantiu seu espaço na lista dos maiores eventos da música no Brasil. Com uma energia inesgotável, a colombiana reuniu cerca de 2 milhões de pessoas para uma noite de catarse, nostalgia e muita dança.
Para resumir a grandiosidade da noite, separamos os 5 momentos mais marcantes da apresentação:
1. Os diálogos íntimos e empoderados com o público
Shakira não usou o microfone apenas para cantar; ela fez do palco um confessionário. A troca com a multidão foi profunda, abordando desde sua trajetória até temas como feminismo e resiliência após a polêmica traição de seu ex-marido, Gerard Piqué. Ao dedicar o show às mulheres que "já não choram" e lembrar que, assim como mais de 20 milhões de brasileiras, ela também é uma mãe solo lutando pela família, a cantora criou uma conexão de pura empatia, transformando a dor pessoal em um hino de força coletiva.
NECESSÁRIA! Shakira dedicou seu show as milhões de mães solo no Brasil:— POPTime (@poptime) May 3, 2026
"O Brasil tem mais de 20 milhões de mulheres solteiras, sem ajuda, que têm que lutar a cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas." pic.twitter.com/v7Au9BJ3zn
2. Exaltação à cultura brasileira
A colombiana fez questão de homenagear o país visual e verbalmente. Ela celebrou o Brasil com um guarda-roupa pensado especialmente para a apresentação. Mesclando looks em verde e amarelo com roupas clássicas da turnê, a cantora realizou impressionantes 13 trocas de figurino, algumas delas feitas ali mesmo, aos olhos do público, surpreendendo a todos pela agilidade e irreverência. Tudo isso coroado pelo seu esforço contínuo e carinhoso de se comunicar em um português fluente, provando o respeito imenso que tem pela nossa cultura.
Shakira: "BRASIL, EU TE AMO! BRASIL, EU TE AMO!!!!!!!!!!!!!"— Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 3, 2026
A felicidade dela.#ShakiranaGlobo pic.twitter.com/9i8Lb6NpEI
3. A nostalgia arrebatadora dos hits mais antigos
Apesar de a turnê celebrar sua nova fase, o êxtase absoluto em Copacabana aconteceu quando Shakira abriu o baú de sucessos. A sequência de clássicos que moldaram gerações foi um espetáculo à parte. Faixas como Estoy Aqui, Whenever, Wherever, La Tortura e Antologia ganharam o coro de milhões de vozes. O momento em que as luzes baixaram para os acordes misteriosos de Ojos Asi, acompanhados de sua icônica dança do ventre, transportou o público direto para os anos 90 e 2000.
Shakira canta 'Whenever, Wherever'! #ShakiraNaGlobo pic.twitter.com/MVUlzmXUMV— TV Globo 📺 (@tvglobo) May 3, 2026
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4. O uivo da Loba e o mergulho na galera
É impossível falar de Shakira sem citar o seu amor visceral pelo Brasil e pelo público que a acompanha há mais de 30 anos. Ciente da importância e da lealdade dos seus fãs brasileiros, ela fez questão de reforçar esse laço: "Obrigada, Brasil! Obrigada por todo carinho por mais de 30 anos! Imagina, toda uma vida! Uma vida inteira!", emocionou-se a cantora. Sob a lua cheia do Rio de Janeiro, ela não apenas uivou para a sua alcateia, como quebrou o protocolo no final do show: desceu do palco e foi direto para os braços da galera, provocando o desespero dos seguranças e a loucura total de quem estava na grade.
Uma loba do povo! Tinha jeito melhor de terminar esse show histórico? A Shakira desceu pra galera e fez os últimos momentos desse evento junto do público. Que lindo! #ShakiraNaGlobo pic.twitter.com/YysHssxV0K— TV Globo 📺 (@tvglobo) May 3, 2026
5. O encontro com a "santíssima trindade" baiana
Para coroar a noite, a Loba de Barranquilla convocou a realeza da Bahia para dividir os holofotes, transformando Copacabana em um verdadeiro circuito de Carnaval. O encontro emocionante com Caetano Veloso (com quem cantou O Leãozinho), o dueto reverente com Maria Bethânia (em O Que É O Que É?) e a explosão de alegria com Ivete Sangalo (incendiando a praia com País Tropical) foram o ápice do evento. Como a própria Ivete decretou no palco, o encontro deixou um recado claro: o próximo destino de Shakira precisa ser, sem dúvidas, Salvador.
É MUITA MORAL, É BONITA, É BONITA E É BONITA! Maria Bethânia subiu ao palco da Shakira em Copacabana junto com a bateria da Unidos da Tijuca e, juntas, elas cantaram um clássico da nossa música brasileira! Momento único e inesquecível pra 2 milhões de pessoas e todo o Brasil… pic.twitter.com/LnyiMhCtE6— TV Globo 📺 (@tvglobo) May 3, 2026
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