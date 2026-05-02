"Ei, Piqué...": público ofende ex de Shakira em coro durante show no Rio

A lealdade dos fãs brasileiros a Shakira se provou, mais uma vez, durante o show da cantora na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado, 2. Além de acompanhar a plenos pulmões os maiores sucessos da artista, a multidão que lotou as areias aproveitou a ocasião para mandar um recado direto (e nada amistoso) ao ex-marido da estrela, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué.

Aos gritos de "Ei, Piqué, vai tomar no c*", o público brasileiro demonstrou seu apoio irrestrito à colombiana. O xingamento rapidamente dominou os trending topics das redes sociais, com diversos vídeos do momento capturados por quem acompanhava o show de perto.

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A hostilidade direcionada ao ídolo do Barcelona e da seleção espanhola é um reflexo direto do fim conturbado do casamento. A separação de Shakira e Piqué, confirmada em 2022 após 12 anos de relacionamento, foi marcada por um forte escândalo midiático envolvendo a traição do ex-atleta com a jovem Clara Chía.

Desde o rompimento, a cantora colombiana canalizou a crise para a arte, transformando o episódio em sucessos mundiais como a aclamada "BZRP Music Sessions #53". Ainda durante o show no Rio, Shakira fez uma breve fala sobre a situação, reforçando a importância da união feminina, maior tema da sua turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". "Vocês sabem que a minha vida não tem sido fácil nos últimos anos", desabafou.