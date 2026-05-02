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MÚSICA

Tensão em Copacabana: show de Shakira sofre atraso após problema de última hora

Shakira repete Madonna e Lady Gaga com atraso em megashow no Rio de Janeiro

Bianca Carneiro
Por

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Atrasos, no entanto, não são novidade nos megaeventos realizados nas areias de Copacabana
Atrasos, no entanto, não são novidade nos megaeventos realizados nas areias de Copacabana - Foto: Reprodução | X

O aguardado megashow de Shakira, 49, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, sofreu um atraso na noite deste sábado, 2. Inicialmente programada para subir ao palco do evento "Todo Mundo no Rio" às 21h45, a cantora colombiana não iniciou a apresentação no horário estipulado, o que rapidamente gerou apreensão e burburinho nas redes sociais. A apresentação começou após uma exibição de drones que começou por volta das 21h50.

Durante a transmissão ao vivo da TV Globo, a apresentadora Kenya Sade informou ao público que o imprevisto ocorreu devido a um "problema pessoal" enfrentado pela artista momentos antes do show. A situação surpreendeu os fãs, visto que Shakira havia realizado um ensaio geral na última sexta-feira, 1º, e cumprido a passagem de som durante a madrugada sem intercorrências.

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Atrasos, no entanto, não são novidade nos megaeventos realizados nas areias de Copacabana. No ano passado, em 2025, Lady Gaga também tinha show marcado para as 21h45, mas subiu ao palco com cerca de 25 minutos de atraso, às 22h10.

Já a Rainha do Pop, Madonna, registrou uma espera ainda maior: prevista para as 21h30, sua apresentação começou apenas por volta das 22h45, contabilizando 1h15 de diferença.

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