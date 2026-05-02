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LARGO DA TIETA

Pelourinho ganha novo espaço com festa que celebra a cultura afro-baiana

Proposta do equipamento é funcionar como um espaço multiuso, preparado para receber shows nacionais e internacionais

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em

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Abertura contará com apresentações de Gerônimo e do Cortejo Afro
Abertura contará com apresentações de Gerônimo e do Cortejo Afro - Foto: Divulgação

O novo espaço cultural Largo da Tieta será inaugurado oficialmente no dia 7 de maio, no Pelourinho, em Salvador, com uma programação festiva voltada à valorização da cultura afro-baiana. A abertura contará com apresentações de Gerônimo e do Cortejo Afro, reunindo convidados e público em geral no Centro Histórico.

A proposta do equipamento é funcionar como um espaço multiuso, preparado para receber shows nacionais e internacionais, eventos corporativos e iniciativas culturais diversas. A iniciativa busca fortalecer a cena artística local e ampliar as possibilidades do mercado de entretenimento na região.

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A noite de estreia pretende refletir essa proposta, reunindo elementos de tradição, identidade e contemporaneidade. As atrações escolhidas têm forte ligação com o Pelourinho, reforçando o objetivo de manter o espaço conectado com o território e sua cultura.

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O evento

O evento será realizado em formato híbrido, com parte da programação voltada a convidados e outra aberta ao público. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla, com valores de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Além da programação artística, a inauguração também servirá para apresentar a estrutura do local, que tem capacidade para até 1.500 pessoas. O espaço conta com:

  • banheiros novos;
  • área de backstage;
  • e possibilidade de montagem de praça de alimentação, bar e outras ativações, com foco em versatilidade e conforto.

A abertura também envolve a participação de grupos percussivos, baianas, capoeiristas e representantes de blocos afros e instituições culturais, destacando o caráter coletivo da proposta e a conexão com a comunidade local.

Segundo a produção, a intenção é que o Largo da Tieta se torne um espaço de pertencimento e desenvolvimento para o Centro Histórico, atraindo tanto moradores quanto novos públicos.

Programação

A programação segue nos dias seguintes. Em 9 de maio, o espaço recebe a cantora Clariana, com um tributo a Amy Winehouse, além da apresentação da banda US Beatles, em homenagem aos The Beatles.

O projeto é resultado de uma concessão da Ordem Terceira do São Francisco, com produção da Sole Produções e Valdir Andrade Produções, em parceria com a LUZBEL Tecnologia, responsável pela infraestrutura.

A expectativa é que o novo espaço contribua para a dinamização cultural, econômica e turística do Pelourinho, fortalecendo ainda mais o Centro Histórico de Salvador como referência cultural no país.

SERVIÇO

  • Inauguração oficial do Largo da Tieta
  • Data: 7 de maio (quinta-feira)
  • Horário: a partir das 20h
  • Local: Largo da Tieta – Pelourinho
  • Atrações: Gerônimo e Cortejo Afro
  • Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia)
  • Vendas: Sympla
  • Formato: evento híbrido (convidados + público geral)

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Tags:

Cultura eventos música pelourinho Salvador

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