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VALORES SURPREENDEM

Ambulantes vendem sacos de areia para o show de Shakira; entenda

Ideia também foi empregada no show da cantora Lady Gaga, no ano passado

Gustavo Nascimento
Por

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Palco para o show de Shakira foi montado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro
Palco para o show de Shakira foi montado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro - Foto: Pablo Porciuncula | AFP

Ambulantes estão vendendo sacos reforçados preenchidos com areia para os fãs que vão acompanhar o show de Shakira, que acontece na noite deste sábado, 2, no Rio de Janeiro. Os sacos são utilizados como bancos ou para elevar os fãs alguns centímetros acima da multidão que se concentra na faixa de areia da Praia de Copacabana.

Os valores dos sacos podem chegar a até R$ 100, mas os ambulantes também ofereciam uma alternativa mais econômica: por cerca de R$ 50 era possível encontrar bancos de plástico à venda no local. A mesma ideia foi empregada no show da cantora Lady Gaga, ano passado.

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No entanto, ainda pela manhã, uma equipe da Secretaria de Ordem Pública (Seop), recolheu a maioria dos banquinhos que estavam à venda. De acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro, apenas vendedores legalizados podem comercializar bancos ou cadeiras na areia da praia.

Em nota, a Seop destacou que os agentes estão desfazendo os cercadinhos, recolhendo os objetos usados e multando os ambulantes que estão alugando esses espaços. As equipes da prefeitura seguirão atuando durante todo o dia até a dispersão do show no domingo.

Shakira no Rio de Janeiro

Depois de Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025, Shakira é a terceira diva pop a participar do projeto “Todo Mundo no Rio”, realizado desde 2024 na orla carioca, em frente ao Copacabana Palace.

É esperado que um público de 2 milhões de pessoas esteja presente para acompanhar o show da artista colombiana. Segundo previsão da produção do evento, ela deve subir ao palco às 21h45, mas ainda não há informações sobre a duração da apresentação.

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Rio de Janeiro Shakira show

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