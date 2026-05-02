Jair Bolsonaro ganha data para deixar hospital após cirurgia

Siga o A TARDE no Google

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve deixar o hospital DF Star, em Brasília, na próxima segunda-feira, 4. Ele passou, na sexta-feira, 1º, por cirurgia no ombro direito.

De acordo com o boletim médico divulgado pela unidade de saúde, neste sábado, 2, o liberal apresentou boa evolução após o procedimento de reparo artroscópico do manguito rotador e deve iniciar protocolo de reabilitação motora e funcional.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O quadro clínico é considerado estável, com controle da dor. A alta prevista para segunda-feira, a princípio, foi revelada pelo ortopedista responsável pela cirurgia, Alexandre Paniago.

“O Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado, após ser submetido a cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita", diz um trecho do boletim.

"Apresentou boa evolução e bom controle álgico. No momento, segue internado em apartamento para analgesia, medidas de prevenção de trombose e iniciará protocolo de reabilitação motora e funcional”, acrescenta o texto.

A cirurgia

A cirurgia no ombro do ex-presidente Jair Bolsonaro durou cerca de cinco horas, incluindo o pré-operatório — o procedimento ocorreu sem intercorrências.

Mais cedo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, em suas redes sociais, que o ex-presidente passou a noite bem após o procedimento. “Por aqui, tudo sob controle”, escreveu.

Segundo os médicos, o ex-presidente apresentava comprometimentos no ombro direito que exigiam intervenção cirúrgica, incluindo lesões em tendões e outras estruturas.

Prisão domiciliar

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o fim de março, após ter sido internado anteriormente para tratar uma broncopneumonia.

A cirurgia no ombro foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após pedido da defesa, que apontou lesões e dores persistentes decorrentes de uma queda.