Bolsonaro é internado em Brasília: entenda o quadro de saúde do ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de 71 anos, foi internado nesta sexta-feira, 1º, no hospital DF Star, em Brasília. A internação ocorreu após autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para que Bolsonaro passe por uma cirurgia de reparação do manguito rotador e lesões associadas no ombro direito.

A ex-primeira-dama, Michelle, informou em seu Instagram na manhã desta sexta-feira que acompanhava o ex-presidente a caminho do hospital. Sobre a preparação, o ortopedista de Bolsonaro, Alexandre Firmino, declarou: "Estamos realizando alguns exames para segurança do procedimento cirúrgico, acreditamos que em torno de 10:00 horas".

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A recomendação médica é que o procedimento seja feito por via artroscópica, que é minimamente invasiva. Após a operação, Bolsonaro deverá ser reavaliado para dar continuidade à fisioterapia na fase pós-operatória.

Contexto jurídico e autorização

A defesa de Bolsonaro havia solicitado que o procedimento ocorresse na semana passada (entre 24 e 25 de abril). A Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor do pedido no dia 24, mas a autorização de Moraes saiu apenas dias depois. Os advogados também pedem que o STF autorize todas as etapas do tratamento, englobando desde o pré-operatório até a reabilitação.

Atualmente, o ex-presidente cumpre prisão domiciliar humanitária temporária desde o dia 27 de março. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe. O benefício da prisão domiciliar, com prazo inicial de 90 dias, foi concedido por Moraes justamente devido ao estado de saúde de Bolsonaro.

Evolução do quadro de saúde

A defesa já havia informado no dia 17 de abril que o ex-presidente estava apto para a cirurgia no ombro. Relatórios enviados ao STF detalham o quadro clínico de Bolsonaro:

Melhora Geral: Houve melhora clínica após uma pneumonia bilateral e uma "boa evolução" dos quadros pulmonar e digestivo (redução de cansaço, falta de ar e refluxo).

Controle de Sintomas: As crises de soluço tiveram resposta "satisfatória" após ajuste nas medicações.

Fisioterapia: Em sessão pré-operatória no dia 27 de abril, a equipe médica relatou "evolução satisfatória, atingindo os objetivos terapêuticos propostos".

Rotina: Atualmente, ele segue uma dieta rigorosa, tratamento para pressão arterial e faz seis sessões semanais de fisioterapia motora e cardiorrespiratória.

Apesar da melhora, exames físicos e de ressonância magnética confirmaram uma lesão de alto grau no ombro direito, que continuava causando dores noturnas e incapacidade funcional. O laudo ortopédico justificou a necessidade da cirurgia da seguinte forma:

"Dentro deste quadro refratário à fisioterapia, e considerando que foi uma lesão traumática, adicionado ao fato que o paciente apresenta melhora do quadro clínico, se encontrando, por conseguinte, apto para a realização da operação".