Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Saúde de Bolsonaro: Michelle desabafa sobre ex-presidente após nova cirurgia

Ex-presidente passou por procedimento na região do ombro

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bolsonaro passou por cirurgia no ombro
Bolsonaro passou por cirurgia no ombro - Foto: Carolina Antunes | PR

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, neste sábado, 2, para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Bolsonaro passou por um procedimento cirúrgico na região do ombro, na sexta-feira, 1. Segundo Michelle, o político já respira sem auxílio e já começou a se alimentar. Além disso, a mão do braço em que foi realizada a cirurgia, segundo a dirigente do PL Mulher, já voltou a se movimentar.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"O Galego já está sem o oxigênio nasal, conseguiu tomar sopa, e os dedos da mão do braço do procedimento – que é normal não se mexerem por conta do anestésico – já voltaram a se movimentar nesta noite", escreveu Michelle no Instagram.

Leia Também:

Adolfo Menezes escala esposa para disputa na Alba e foca no TCM
Candidato a presidente defende trabalho infantil no Brasil
Débora do Batom pressiona Moraes a reduzir pena após PL da Dosimetria

PL da Dosimetria

O ex-presidente Bolsonaro pode ter sua pena de 27 anos e três meses de prisão, fruto da condenação por tentativa de golpe de Estado, reduzida para 22 anos. A mudança deve ocorrer por conta do PL da Dosimetria, que teve o veto presidencial derrubado na quinta-feira, 30.

O projeto, que havia sido vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reduz a pena dos envolvidos nas tramas que tinham como objetivo a execução de um golpe de Estado, articulado após o resultado das eleições de 2022.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Michelle Bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bolsonaro passou por cirurgia no ombro
Play

Reviravolta no Congresso: queda de Jorge Messias entrega vantagem ao bolsonarismo

Bolsonaro passou por cirurgia no ombro
Play

Aborto: indicado ao STF, Jorge Messias se diz "totalmente contra" a prática

Bolsonaro passou por cirurgia no ombro
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

Bolsonaro passou por cirurgia no ombro
Play

“Estúpida”: deputados baianos rebatem acusação de Eduardo Bolsonaro sobre eleições

x