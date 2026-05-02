Saúde de Bolsonaro: Michelle desabafa sobre ex-presidente após nova cirurgia

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, neste sábado, 2, para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Bolsonaro passou por um procedimento cirúrgico na região do ombro, na sexta-feira, 1. Segundo Michelle, o político já respira sem auxílio e já começou a se alimentar. Além disso, a mão do braço em que foi realizada a cirurgia, segundo a dirigente do PL Mulher, já voltou a se movimentar.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"O Galego já está sem o oxigênio nasal, conseguiu tomar sopa, e os dedos da mão do braço do procedimento – que é normal não se mexerem por conta do anestésico – já voltaram a se movimentar nesta noite", escreveu Michelle no Instagram.

PL da Dosimetria

O ex-presidente Bolsonaro pode ter sua pena de 27 anos e três meses de prisão, fruto da condenação por tentativa de golpe de Estado, reduzida para 22 anos. A mudança deve ocorrer por conta do PL da Dosimetria, que teve o veto presidencial derrubado na quinta-feira, 30.

O projeto, que havia sido vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reduz a pena dos envolvidos nas tramas que tinham como objetivo a execução de um golpe de Estado, articulado após o resultado das eleições de 2022.