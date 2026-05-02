Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Adolfo Menezes escala esposa para disputa na Alba e foca no TCM

Deputado não tentará reeleição em outubro

Cássio Moreira
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Denise Menezes é aposta do PSD para a Alba
Denise Menezes é aposta do PSD para a Alba - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), que já garantiu o número de assinaturas para colocar seu nome na disputa por uma cadeira como conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), deve escalar sua esposa, Denise Menezes (PSD), para concorrer ao legislativo estadual.

Segundo informações recentes obtidas pelo portal A TARDE, a ideia é que Denise seja candidata a deputada estadual nas eleições de outubro no lugar de Adolfo, garantindo a manutenção da cadeira do grupo, um dos principais da política da região de Campo Formoso.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Candidato a presidente defende trabalho infantil no Brasil
Servidores de Lauro de Freitas têm reajuste salarial de 10% no Dia do Trabalhador
Débora do Batom pressiona Moraes a reduzir pena após PL da Dosimetria

Denise não é novata na política, já tendo concorrido a prefeita de Campo Formoso em 2024, em uma eleição marcada por uma cenário polarizado. Na ocasião, o prefeito Elmo Nascimento (União Brasil) acabou reeleito.

Aparições

Denise tem participado de maneira mais ativa, desde o início de 2026, de agendas políticas, não somente ao lado de Adolfo, mas também com outros nomes do grupo governista, incluindo o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

A eleição de Denise também passa por um processo de ampliação do espaço feminino no PSD dentro da Alba. Filiada ao partido, Ivana Bastos preside a Casa e deve, caso seja reeleita em outubro, ser reconduzida.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Adolfo Menezes Alba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Denise Menezes é aposta do PSD para a Alba
Play

Reviravolta no Congresso: queda de Jorge Messias entrega vantagem ao bolsonarismo

Denise Menezes é aposta do PSD para a Alba
Play

Aborto: indicado ao STF, Jorge Messias se diz "totalmente contra" a prática

Denise Menezes é aposta do PSD para a Alba
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

Denise Menezes é aposta do PSD para a Alba
Play

“Estúpida”: deputados baianos rebatem acusação de Eduardo Bolsonaro sobre eleições

x