Adolfo Menezes escala esposa para disputa na Alba e foca no TCM

O ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), que já garantiu o número de assinaturas para colocar seu nome na disputa por uma cadeira como conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), deve escalar sua esposa, Denise Menezes (PSD), para concorrer ao legislativo estadual.

Segundo informações recentes obtidas pelo portal A TARDE, a ideia é que Denise seja candidata a deputada estadual nas eleições de outubro no lugar de Adolfo, garantindo a manutenção da cadeira do grupo, um dos principais da política da região de Campo Formoso.

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Denise não é novata na política, já tendo concorrido a prefeita de Campo Formoso em 2024, em uma eleição marcada por uma cenário polarizado. Na ocasião, o prefeito Elmo Nascimento (União Brasil) acabou reeleito.

Aparições

Denise tem participado de maneira mais ativa, desde o início de 2026, de agendas políticas, não somente ao lado de Adolfo, mas também com outros nomes do grupo governista, incluindo o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

A eleição de Denise também passa por um processo de ampliação do espaço feminino no PSD dentro da Alba. Filiada ao partido, Ivana Bastos preside a Casa e deve, caso seja reeleita em outubro, ser reconduzida.