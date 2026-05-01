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POLÍTICA

Débora do Batom pressiona Moraes a reduzir pena após PL da Dosimetria

Condenada por tentativa de golpe vai ao STF

Cássio Moreira
Por

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Estátua pichada por Débora do Batom
Estátua pichada por Débora do Batom - Foto: Joedson Alves | Agência Brasil

A defesa de Débora Rodrigues, cabeleireira baiana conhecida como 'Débora do Batom', presa por participar da invasão aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a redução da sua pena.

No pedido apresentado nesta sexta-feira, 1, a defesa usa como argumento a derrubada do veto presidencial ao PL da Dosimetria, em decisão do Congresso Nacional, na quinta, 30, que prevê a redução das penas dos envolvidos na trama golpista e na invasão a Brasília.

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Débora foi condenada a 14 anos de prisão. Durante sua participação no ato, a cabeleireira escreveu a frase "Perdeu, Mané" com um batom em uma estátua localizada na frente do prédio do STF.

Nas mãos de Alcolumbre

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve deixar para Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que preside o Congresso Nacional, a promulgação da derrubada dos vetos, que precisa ocorrer em um prazo de até 48 horas após a votação.

Durante a sessão que resultou na derrubada do veto, Alcolumbre 'fatiou' o texto, a fim de evitar a redução de penas para autores de crimes graves e hediondos.

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Alexandre de Moraes STF

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