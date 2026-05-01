8 de janeiro: veja lista completa de quem votou pela redução das penas

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O Congresso Nacional decidiu na última quinta, 30 de abril, derrubar o veto do presidente Lula ao projeto que altera o cálculo das penas para crimes de tentativa de golpe de Estado. A medida beneficia diretamente os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Na Câmara, o placar foi de 318 a 144. No Senado, 49 a 24.

Partidos que votaram 100% a favor da redução

Seis legendas na Câmara e cinco no Senado orientaram e registraram voto favorável de todos os seus membros presentes:

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Câmara: PL, PSDB, Novo, PRD, Cidadania e Missão.

Senado: PL, PSDB, Novo, União Brasil e Avante.

Lista geral de votos (Principais Lideranças)

Derrubaram o veto (a favor da redução)

Senado: Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Marcos Rogério (PL-RO), Rogério Marinho (PL-RN), Tereza Cristina (PP-MS), Sergio Moro (União-PR), Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Eduardo Girão (Novo-CE), Damares Alves (Republicanos-DF).

Câmara: Bia Kicis (PL-DF), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG), Carla Zambelli (PL-SP), Marcel van Hattem (Novo-RS), Adriana Ventura (Novo-SP), Altineu Côrtes (PL-RJ).

Mantiveram o veto (contra a redução):

Senado: Jaques Wagner (PT-BA), Fabiano Contarato (PT-ES), Humberto Costa (PT-PE), Eliziane Gama (PSD-MA), Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Câmara: Gleisi Hoffmann (PT-PR), Erika Hilton (PSOL-SP), Guilherme Boulos (PSOL-SP), Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

O voto detalhado dos baianos

A bancada da Bahia teve uma participação decisiva. Na Câmara, foram 17 votos pela redução das penas e 15 contra. No Senado, todos os representantes baianos votaram com o governo pela manutenção do veto.

Deputados baianos que votaram A FAVOR da redução

Adolfo Viana (PSDB) Arthur O. Maia (União) Capitão Alden (PL) Claudio Cajado (PP) Diego Coronel (Republicanos) Elmar Nascimento (União) João Carlos Bacelar (PL) Jorge Araújo (PP) José Rocha (União) Leur Lomanto Jr. (União) Marcelo Nilo (Republicanos) Márcio Marinho (Republicanos) Pastor Isidório (Avante) Paulo Azi (União) Roberta Roma (PL) Rogéria Santos (Republicanos) Sérgio Brito (PSD)

Deputados baianos que votaram CONTRA (manutenção do Veto)

Afonso Florence (PT), Alice Portugal (PCdoB), Bacelar (PV), Daniel Almeida (PCdoB), Félix Mendonça Jr (PDT), Gabriel Nunes (PSD), Ivoneide Caetano (PT), Jorge Solla (PT), Joseildo Ramos (PT), Lídice da Mata (PSB), Mário Negromonte Júnior (PP), Ricardo Maia (MDB), Valmir Assunção (PT), Waldenor Pereira (PT) e Zé Neto (PT).



Senadores da Bahia (todos votaram CONTRA a redução)