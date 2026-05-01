Saúde de Bolsonaro: hospital detalha recuperação de ex-presidente após cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por um novo procedimento cirúrgico, nesta sexta-feira, 1, na região do ombro, no hospital DF Star, em Brasília. A equipe da unidade atualizou o estado de saúde do político, em boletim divulgado no início da tarde.

De acordo com a equipe médica, o procedimento ocorreu sem qualquer intercorrência, e Bolsonaro agora está em observação O ex-presidente precisou fazer uma intervenção na região do manguito rotador, no ombro.

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"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi submetido a cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita, sem intercorrências. No momento encontra-se internado em unidade de internação para controle de dor e observação clínica", diz o boletim divulgado no início desta tarde", diz o boletim.

PL da Dosimetria

Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em caráter provisório, após determinação de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), deve ser um dos beneficiados com a Lei da Dosimetria, que teve o veto presidencial derrubado pelo Congresso, em votação que ocorreu na quinta, 30.

A pena de 27 anos e três meses de prisão por crimes ligados a uma tentativa de golpe de Estado, fruto da sua derrota nas eleições de 2022, pode ser reduzida para pouco mais de 22 anos.