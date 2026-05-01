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NOVO PROCEDIMENTO

Cirurgia de Bolsonaro: ex-primeira-dama Michelle pede oração

Ex-presidente vai passar por um novo procedimento nesta sexta-feira, 1

Edvaldo Sales
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Ex-presidente vai passar por um novo procedimento nesta sexta-feira, 1
Ex-presidente vai passar por um novo procedimento nesta sexta-feira, 1 - Foto: Partido Liberal

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu oração para a cirurgia de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente vai passar por procedimento de reparação do manguito rotador e lesões associadas no ombro direito nesta sexta-feira, 1.

A recomendação médica é que o procedimento seja feito por via artroscópica, que é minimamente invasiva. Após a operação, Bolsonaro deverá ser reavaliado para dar continuidade à fisioterapia na fase pós-operatória.

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Segundo Michelle, eles já estão a caminho do Hospital DF Star, em Brasília. “Que Deus abençoe o nosso dia, amados! Já estamos a caminho do hospital”, escreveu em uma publicação nos stories do Instagram.

“Peço aos meus irmãos em Cristo que orem pelo procedimento cirúrgico do meu galego. Cremos, pela fé, que já deu tudo certo! O Senhor é bom em todo tempo”, afirmou a ex-primeira-dama.

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Cirurgia de Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), considerou parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, que ressalta existirem exames e relatório fisioterapêutico que indicam a realização do procedimento cirúrgico requerido pela defesa do ex-presidente

Os advogados de Bolsonaro pediram autorização para que o procedimento cirúrgico fosse realizado na última sexta-feira, 24, ou sábado, 25.

A decisão de Moraes, no entanto, só foi publicada na quinta-feira, 30.

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