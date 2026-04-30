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POLÍTICA

Partido de Bolsonaro comemora derrubada de veto da dosimetria

Gesto é visto como passo para redução de pena do ex-presidente

Cássio Moreira
Por

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Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Sergio Lima | AFP

O diretório nacional do Partido Liberal (PL) comemorou, em publicação em seu perfil nas redes sociais, nesta quinta-feira, 30, a aprovação da derrubada do veto presidencial do PL da Dosimetria, que deve beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, principal ativo político da sigla.

No post, a legenda afirmou que a decisão é uma "resposta do Parlamento" contra as penas aplicadas aos condenados no processo da tentativa de golpe de Estado, que engloba os envolvidos do 8 de Janeiro.

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"O Congresso Nacional deu o primeiro passo da vitória ao derrubar o veto de Lula ao PL da Dosimetria [...] O texto busca corrigir excessos nas penas e rever distorções que prejudicaram brasileiros presos injustamente após os atos de 8 de janeiro", diz trecho da publicação.

Caminho a percorrer

Na mesma publicação, o PL afirma que ainda "há um caminho a percorrer" até a redução da pena de Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

"Ainda há um caminho a percorrer, mas a derrubada do veto já é uma vitória importante para quem não desistiu de lutar por justiça e liberdade", completou a legenda na postagem.

Derrota para o governo

A derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao PL da Dosimetria, em decisão do Congresso Nacional, nesta quinta, 30, representa uma derrota ao governo, em uma das semanas mais difíceis para o Palácio do Planalto.

Após a aprovação da derrubada, senadores e deputados bolsonaristas comemoraram no plenário o resultado, uma vitória significativa para o núcleo em ano de eleição presidencial.

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Tags:

Bolsonaro Lula PL da Dosimetria

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