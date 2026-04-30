POLÍTICA
Flávio Bolsonaro celebra derrubada de veto de Lula à Lei de Dosimetria
Parlamentar vinculou resultado político à atuação do Legislativo federal
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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) utilizou as rede social X para classificar o atual momento político brasileiro e a recente derrota política do PT como uma "vitória do Brasil".
Em tom de celebração, o parlamentar vinculou o resultado político à atuação do Legislativo federal, agradecendo nominalmente a deputados e senadores pela derrubada do veto ao Projeto de Lei de Dosimetria.
Presente de aniversário
O senador referiu-se à decisão do Congresso como um "presente de aniversário" e afirmou que a medida é o ponto de partida para o que chama de "justiça integral" aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
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Agradecimento
Na publicação, Flávio também fez um agradecimento público ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), pela gestão da pauta de votações.
"Que os bons ventos de Brasília cheguem a todos os lares brasileiros na forma de esperança", declarou o parlamentar, encerrando com uma mensagem de otimismo sobre o futuro do país.
A derrota do pt é a vitória do BRASIL!— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 30, 2026
Agradeço aos Deputados e Senadores por este presente de aniversário tão especial, derrubando o veto ao PL da Dosimetria!
Foi um 1° passo em direção ao objetivo de promover justiça INTEGRAL aos perseguidos do 8/Jan.
Agradeço também ao… pic.twitter.com/XTZX54RxNC
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