Flávio Bolsonaro celebra derrubada de veto de Lula à Lei de Dosimetria

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) utilizou as rede social X para classificar o atual momento político brasileiro e a recente derrota política do PT como uma "vitória do Brasil".



Em tom de celebração, o parlamentar vinculou o resultado político à atuação do Legislativo federal, agradecendo nominalmente a deputados e senadores pela derrubada do veto ao Projeto de Lei de Dosimetria.

Presente de aniversário

O senador referiu-se à decisão do Congresso como um "presente de aniversário" e afirmou que a medida é o ponto de partida para o que chama de "justiça integral" aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

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Agradecimento

Na publicação, Flávio também fez um agradecimento público ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), pela gestão da pauta de votações.

"Que os bons ventos de Brasília cheguem a todos os lares brasileiros na forma de esperança", declarou o parlamentar, encerrando com uma mensagem de otimismo sobre o futuro do país.