PL DA DOSIMETRIA
Alcolumbre fatia texto para facilitar derrubada de veto de Lula
Decisão gerou questionamentos entre governistas
Siga o A TARDE no Google
O presidente o Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), fatiou o veto do presidente Lula (PT) ao projeto que altera o cálculo de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito, o chamado PL da Dosimetria.
Alcolumbre argumentou que a retirada da análise de trechos do texto entram em conflito com a Lei Antifacção. A decisão gerou questionamentos entre governistas.
Ao justificar a medida, Davi Alcolumbre afirmou que a nova legislação “altera regras de progressão de regime de cumprimento de pena, que também tinham sido objetos do PL da Dosimetria”.
Segundo ele, se o veto fosse rejeitado integralmente, partes do projeto revogariam normas já sancionadas.
Leia Também:
A sessão foi realizada em duas etapas, primeiro com os votos da Câmara e depois com os do Senado. Foram 318 deputados a favor da derrubada do veto e 144 a favor da manutenção, além de 5 abstenções. Entre senadores, o placar foi de 49 a 24. A votação cumpriu a exigência de maioria absoluta na Câmara (257) e no Senado (41).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes