Flávio Bolsonaro faz churrasco com senadores após derrota de Messias no STF

Siga o A TARDE no Google

Pré-candidato ao Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu senadores e deputados do núcleo bolsonarista em sua mansão, na noite da quarta-feira, 29, após o Senado rejeitar o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, em sua indicação para o Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o portal CNN, Flávio realizou um jogo de futebol com o grupo, além de organizar um churrasco.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda segundo a publicação, o parlamentar fez uma dupla comemoração: seu aniversário, que é nesta quinta, 30, e a derrota de Messias, o primeiro nome rejeitado pelo Senado em 132 anos.

Em vídeo nas redes sociais, Flávio aparece vestido de colete jogando futebol com os aliadios. Outros registros mostram o senador cantando parabéns.

Flávio celebra revés de Lula

Ainda na quarta-feira, 29, antes da festa, Flávio fez uma publicação comemorando a derrota de Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário nas urnas nas eleições de outubro.

"Por 42 votos a 34, o Senado fez história e evitou que a esquerda e o PT aparelhassem ainda mais o Estado e a Justiça. Podemos dizer com confiança que o Brasil tem futuro", escreveu no X.