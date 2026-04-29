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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro comemora derrota de Messias para o STF

Indicado de Lula é o primeiro nome rejeitado na história

Cássio Moreira
Por

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Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Planalto
Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Planalto - Foto: Andressa Anholete | Agência Senado

Pré-candidato a presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) comemorou, em publicação nas redes sociais, a derrota do ministro Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), em sua indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 29.

Flávio usou as redes sociais para afirmar que o Senado "fez história" e evitou um "aparelhamento" do Judiciário.

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Jorge Messias recebeu 34 votos favoráveis, sete a menos do que os 41 necessários para sua indicação ao STF ser aprovada.

"Por 42 votos a 34, o Senado fez história e evitou que a esquerda e o PT aparelhassem ainda mais o Estado e a Justiça. Podemos dizer com confiança que o Brasil tem futuro", escreveu no X.

Em atualização

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Tags:

Flávio Bolsonaro Lula STF

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