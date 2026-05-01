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POLÍTICA

Bastidores de Santo Amaro expõem pressão por contratos na Prefeitura

Tensão política teria provocado obstrução de votações na Câmara

João Grassi
Por

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Santo Amaro
Santo Amaro - Foto: Divulgação

Uma crise nos bastidores da política de Santo Amaro, cidade baiana, tem movimentado o cenário local e gerado forte repercussão nas redes sociais. Informações que circulam no município apontam um possível racha entre vereadores da base governista e o prefeito Flaviano Bonfim (União), após supostas pressões envolvendo contratos públicos.

Segundo relatos de bastidores, vereadores teriam recebido apoio financeiro de empresários durante a campanha eleitoral de 2024, com a promessa de influência em futuras licitações da gestão municipal. A situação teria se agravado após a recusa do prefeito em atender aos supostos acordos.

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Nos últimos dias, a tensão política teria provocado obstrução de votações na Câmara, ameaças de rompimento com o governo e ações consideradas 'fogo amigo' dentro da própria base aliada.

As denúncias ganharam repercussão após informações divulgadas pelo radialista Jutan Araújo, que afirmou ter recebido relatos indicando que alguns vereadores também estariam recebendo pagamentos mensais para manter os acordos políticos.

Flaviano Bonfim
Flaviano Bonfim | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Disputa por espaço

O caso surge em meio à movimentação da prefeitura para captação de recursos e novos investimentos, cenário que teria ampliado a disputa por espaço e contratos dentro da administração municipal.

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