SUSTO
Em guerra espiritual, senador bolsonarista passa mal e vai a hospital
Parlamentar segue em observação clínica
O senador Magno Malta (PL-ES) foi encaminhado ao hospital após sofrer um mal súbito durante as atividades legislativas no Congresso Nacional.
O parlamentar foi inicialmente socorrido pelo posto médico do Senado e, em seguida, transferido para o Hospital DF Star, em Brasília, na quinta-feira, 30, para a realização de exames complementares.
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De acordo com boletim médico e informações da assessoria do senador, o episódio foi causado por uma queda de pressão arterial.
O quadro de saúde de Malta é considerado estável, e ele permanece em observação clínica, sem sinais de complicações graves.
Detalhes
Em vídeo publicado diretamente do leito hospitalar em suas redes sociais, Magno Malta detalhou o momento em que se sentiu mal. Ele explicou que o mal-estar ocorreu de forma súbita enquanto conversava com um vereador sobre projetos legislativos.
“De repente, olhando para ele, comecei a passar mal. Só escutei minha filha dizendo para eu me sentar. Fiquei tonto e apaguei. Graças a Deus estou bem. Queria estar no plenário, hoje é um dia muito importante, tem a ver com justiça e com a liberdade do nosso povo”, relatou o senador.
"Guerra espiritual"
O senador aproveitou a publicação para pedir orações aos seus seguidores, afirmando que encara o problema de saúde como parte de uma "guerra espiritual".
O incidente ocorreu em um momento de agenda intensa para o parlamentar, que na véspera havia participado da sabatina do ministro Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Malta lamentou a ausência nas votações da quinta-feira, referindo-se indiretamente à sessão conjunta do Congresso que analisou e derrubou veto presidencial do PL da Dosimetria.
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