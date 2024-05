Magno Malta contraria orientação médica e vai a velório de deputada | A TARDE

Recém-operado, o senador bolsonarista Magno Malta (PL-ES) compareceu de cadeira de rodas no velório da deputada federal Amália Barros (PL-MT), que morreu na madrugada deste domingo, 12, aos 39 anos. A orientação médica era de repouso absoluto.

A informação é de Paulo Cappelli, em sua coluna no Metrópoles. Magno fez uma cirurgia de implante de prótese no joelho, fruto de uma lesão na médula, em 1999. A operação tem como objetivo 'aliviar' a dor crônica no joelho, uma das sequelas.

Por causa da cirurgia, Magno não participou do ato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 21 de março.

Amália morreu em decorrência de um nódulo no pâncreas. A parlamentar chegou a fazer uma drenagem das vias biliares, mas foi para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

