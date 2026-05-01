Débora Regis anuncia aumento salarial para servidores de Lauro de Freitas

Anúncio foi feito pela prefeita nesta sexta, 1 - Foto: Divulgação | Prefeitura de Lauro de Freitas

A prefeita de Lauro de Freitas, Débora Regis (União Brasil), anunciou, nesta sexta-feira, 1, o aumento salarial de 10% para os servidores efetivos do município. A medida faz parte das comemorações pelo Dia do Trabalho.

O reajuste salarial contempla os servidores que estavam com salários defasados, sem atualização nos últimos anos, e chega em um momento significativo, diante dos desafios enfrentados pela atual administração desde o início de 2025.

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Prefeita destaca avanços

A gestão municipal destaca que essa conquista é resultado de muito esforço, responsabilidade e planejamento, especialmente diante do cenário encontrado. Durante o anúncio oficial, a prefeita Débora Regis ressaltou a importância da iniciativa.

“Compartilho essa excelente notícia neste Dia do Trabalhador, concedendo o reajuste de 10%, aos servidores efetivos. Assumimos a gestão do município em um verdadeiro caos e com sérios problemas financeiros. Com muita responsabilidade, planejamento e cuidado com o dinheiro público, estamos recuperando, a cada dia, a saúde financeira da nossa cidade”, frisou.

A gestora do Executivo reafirmou que essa conquista se reflete ao resultado de um trabalho coletivo, construído com a colaboração de todos.

“É aumento de salário, com reconhecimento, mais respeito e mais dignidade para quem trabalha pelo nosso povo. Seguimos firmes, com responsabilidade e compromisso com a nossa cidade”, afirmou Débora.

A prefeita também frisou que a gestão municipal tem buscado honrar seu compromisso com a valorização dos servidores públicos, reconhecendo o papel essencial que desempenham no funcionamento do município e na prestação de serviços à população.