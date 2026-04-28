Prefeitura lança Bolsa EJA com auxílio mensal de R$ 200

Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, agora contam com o Programa Bolsa EJA, iniciativa que fortalece a inclusão social, amplia oportunidades e incentiva a conclusão da formação escolar.

O lançamento aconteceu na noite desta segunda-feira, 27, na Escola Municipal Dinorah Pessoa, no bairro de Itinga, reunindo autoridades, estudantes e representantes da comunidade escolar.

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O benefício garante auxílio mensal de R$ 200, creditado em cartão magnético, que poderá ser utilizado exclusivamente em estabelecimentos credenciados dentro do município. O recurso poderá ser destinado a despesas essenciais do dia a dia, como alimentação, medicamentos e outras necessidades básicas.

Terão acesso ao benefício estudantes regularmente matriculados na rede municipal de ensino noturno.

Combate à evasão escolar

Durante o evento, a prefeita Débora Regis (União) destacou a importância do programa para o fortalecimento da educação inclusiva e para a permanência dos alunos em sala de aula.

“A Bolsa EJA é um marco histórico para Lauro de Freitas. Além de incentivar a educação, esse benefício garante mais oportunidade de permanência dos estudantes em sala de aula. O auxílio representa apoio, acolhimento e dignidade para quem deseja continuar estudando. Investir na EJA é investir em transformação social e em um futuro melhor para todos”, disse.

A secretária municipal de Educação, Tamires Andrade, ressaltou que o programa nasce com foco no combate à evasão escolar.

“Hoje, estamos incentivando e reconhecendo o esforço de cada aluno da Educação de Jovens e Adultos, porque sabemos das inúmeras dificuldades enfrentadas diariamente para estar em sala de aula no turno da noite. O Bolsa EJA nasce justamente para combater a evasão escolar, porque cada dia de aula importa. Esse programa revela o compromisso dessa gestão com uma educação inclusiva, acessível e transformadora”, afirmou.

Alunos celebram oportunidade

Entre os estudantes presentes, a aposentada Jandira Souza Santana, de 67 anos, celebrou a iniciativa.

“Parabéns para essas gestoras que entenderam as nossas necessidades. Esse cartão vai ajudar no dia a dia. Fiquei muito feliz em participar desse momento e em ser contemplada com esse benefício. Ele vai ajudar com despesas e com os custos de farmácia, o que é ainda melhor, porque, na minha idade, a medicação também é uma necessidade importante. É uma ajuda que vai fazer a diferença e nos dará mais ânimo e tranquilidade para continuar estudando”, contou.

Aposentada Jandira Souza Santana | Foto: Guilherme Goes/Prefeitura de Lauro de Freitas

O mecânico Cristiano da Silva Lima, de 53 anos, também destacou a oportunidade de retomar os estudos.

“Voltem a estudar. Muita gente acaba desistindo no meio do caminho, mas nunca é tarde para recomeçar. Eu estou com 53 anos e sei que não existe idade para buscar conhecimento. Lá atrás, não tive a oportunidade de continuar os estudos porque precisei trabalhar. Hoje, poder voltar para a sala de aula e contar com esse apoio é motivo de muita gratidão”, disse.

Mecânico Cristiano da Silva Lima | Foto: Guilherme Goes/Prefeitura de Lauro de Freitas

Na mesma ocasião, a prefeita também anunciou que a administração municipal prepara o lançamento do Cartão Mãe, benefício voltado a mulheres que cuidam de filhos com necessidades especiais e enfrentam desafios financeiros e sociais.