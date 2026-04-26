SAÚDE
Seu filho está na lista? Saiba quais vacinas o Governo vai aplicar nas escolas
Iniciativa acontece em instituições de públicas de todo o país
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Em estratégia iniciada na última sexta-feira, 24, o Governo do Brasil segue com a Semana de Vacinação nas Escolas até a próxima quinta, 30. O objetivo é imunizar cerca de 27 milhões de estudantes entre nove meses e 15 anos em todos os estados brasileiros.
Com a mobilização, equipes de saúde a escolas públicas de todo o país para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes.
A ação integra o Programa Saúde na Escola (PSE), realizado em parceria entre os ministérios da Saúde e da Educação. Ao todo, são 104,9 mil escolas atendidas, distribuídas em 5.544 municípios.
A vacinação será realizada por profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), dentro de uma escola ou em uma Unidade Básica de Saúde, mediante autorização dos pais ou responsáveis. A imunização pode acontece
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Quais as vacinas ofertadas?
Durante os dias da estratégia, são ofertadas vacinas do calendário básico, como:
- HPV
- febre amarela
- tríplice viral
- tríplice bacteriana (DTP)
- meningocócica ACWY
- Covid-19
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