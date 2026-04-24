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DIA DO PIX DA SAÚDE

Dinheiro na conta: Bahia recebe repasse milionário para obras imediatas de UBS e CAPS

Estado ganhou mais de R$ 66 milhões para os serviços de saúde

Yuri Abreu
Por

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UBS que serão construídas pelo Novo PAC
UBS que serão construídas pelo Novo PAC -

Em um esforço conjunto entre os governos estadual e federal, a secretária de Saúde da Bahia, Roberta Santana, e a diretora do Ministério da Saúde, Aline Costa, anunciaram nesta sexta-feira, 24, o aporte de R$ 66,49 milhões destinados a 34 municípios baianos.

O recurso, parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), viabilizará o início imediato de 32 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 2 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

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Diferente de anúncios anteriores, o montante já está disponível para as prefeituras que concluíram seus processos licitatórios.

"O dinheiro ingressa e o município já pode iniciar a obra. Estamos falando de início de obra, não de licitação. O recurso será aportado integralmente, cerca de R$ 1,8 milhão por unidade", explicou Roberta Santana.

Secretária Roberta Santana durante evento
Secretária Roberta Santana durante evento | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Reforço nos exames: Carreta de Tomografia em Salvador

Como parte do programa Agora Tem Especialistas, uma carreta de tomografia foi instalada na Policlínica de Salvador, no bairro de Narandiba, e permanecerá na capital até o dia 22 de maio.

Com capacidade para realizar 60 exames diários (cerca de 1.300 no total), o equipamento atenderá pacientes de Salvador e de outros nove municípios da Região Metropolitana (RMS).

  • Acesso: O atendimento não é por demanda aberta. Os pacientes devem estar regulados pelos seus municípios de origem, com horário e requisição marcados.
  • Histórico: A carreta, antes de Salvador, esteve em Feira de Santana, onde realizou mais de 1.200 exames, focando agora em reduzir a fila de espera na RMS.
  • Frota: A Bahia conta atualmente com cinco carretas móveis (três de saúde da mulher, uma de oftalmologia e uma de tomografia).

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Impacto na Rede e Critérios de Seleção

A diretora Aline Costa apelidou a ação de "Dia do PIX da Saúde", destacando que o repasse faz parte de um montante nacional de R$ 1,2 bilhão. Na Bahia, a expectativa é que mais de 120 mil pessoas sejam beneficiadas diretamente pelas novas unidades.

  • Critério de Escolha: Foram priorizados municípios com vazios assistenciais e que ainda não atingiram 100% de cobertura na atenção primária.
  • Prevenção: Roberta Santana reforçou que o fortalecimento da base (UBS) é vital para evitar que os casos se agravem. "É para garantir que os pacientes cheguem cada vez menos graves nas unidades de urgência e emergência", pontuou.
  • Prazo: A meta é que, com o compromisso das gestões municipais, as novas UBS sejam entregues à população em menos de um ano.

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