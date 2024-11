Salvador ganhará nova unidade de CAPS 24 horas

CAPS III localizado no bairro de Armacao - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A capital baiana vai ganhar uma nova unidade do Centro de Atenção Psicossocial III (CAPS). A sede, que acolhe e cuida de pessoas com sofrimento ou transtorno mental acima de 18 anos, será a terceira com atendimento 24 horas.



A prefeitura de Salvador já oficializou a contratação da empresa que será responsável por realizar as obras do instrumento de saúde, a Construtora JF Prado com um investimento total de R$ 1,9 milhão. O investimento será feito com recursos do novo Programa Aceleração e Crescimento (PAC) Saúde, do governo federal.

O CAPS III Maria Celia Rocha será instalado na Rua Ana Preta s/n, Vale Central 2, Alto da Terezinha, no subúrbio de Salvador, em um prazo de cerca de 1 ano.

Além da nova unidade, duas outras sedes têm funcionamento a qualquer hora do dia, que são: CAPS III Álcool e outras drogas – acolhe pessoas que fazem o uso prejudicial de álcool e outras drogas, de todos os ciclos de vida –, localizado em Campinas de Pirajá, e o CAPS III, em Jardim Armação.



O que é CAPS?

Os Centros de Atenção Psicossocial, popularmente conhecidos como CAPS, são

serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) que oferecem cuidados especializados em saúde mental.

A proposta do serviço é ser uma das portas de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) para acolhimento das demandas de saúde mental da população e atuar no cuidado, reabilitação social e apoio à construção de projetos de vida dos usuários, objetivando o cuidado em liberdade.

Documentos e Requisitos

Para atendimento no local é necessário ser apresentados: documento de identificação original com foto; Cartão Nacional de Saúde e comprovante de residência, onde será encaminhado para o acolhimento de usuários novos na unidade e terão suas demandas interpretadas, cuidadas e/ou encaminhadas na rede assistencial.

Confira todas as unidades CAPS em Salvador:

-CAPS II Garcia/UFBA

-CAPS II Oswaldo Camargo/Rio Vermelho

-CAPS III Rosa Garcia/Jardim Armação

-CAPS II Aristides Novis /Engenho Velho de Brotas

-CAPS II Eduardo Saback/Pernambués

-CAPS AD Pernambués

-CAPS II Nise da Silveira/Estrada de Jaguaripe

-CAPS II Águas Claras

-CAPS II Antônio Roberto Pellegrino/Jardim Baiano

-CAPS II Adilson Sampaio/Bonfim

-CAPS II Franco Basaglia/Piatã

-CAPSi Luis Meira Lessa/Jardim Jaguaribe

-CAPS II Liberdade

-CAPS IA Liberdade

-CAPS II Pau da Lima

-CAPS II São Caetano

-CAPS AD III Gey Espinheira/Pirajá

-CAPS II Maria Celia da Rocha/Praia Grande

-CAPS IA AREAL

-CAPS Nzinga/São Tomé de Paripe

-CAPS AD Gregório de Matos/SESAB/UFBA