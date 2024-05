Salvador deve ganhar novo CAPS tipo III com obras do novo PAC | A TARDE

Com investimento de mais de R$ 2,3 milhões, Salvador ganhará um novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) nos próximos anos. O novo equipamento será gerido pela administração municipal, atualmente sob batuta do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Este será o segundo CAPS do tipo III, arquitetado na capital baiana. O equipamento de saúde integra uma das setes unidades que serão construídas com recursos do novo Programa Aceleração e Crescimento (PAC) Saúde, do governo federal.

O CAPS III é voltado para atenção de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes.

A primeira unidade neste modelo foi desenvolvida e entregue à população em 2019, ainda na gestão do ex-governador Rui Costa (PT) junto com o governo municipal, e fica localizada no bairro de Armação.



Desta vez, no entanto, a administração da unidade ficará exclusivamente com o município, sendo que os recursos serão disponibilizados através de um Fundo Municipal de Saúde.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria Municipal de Salvador (SMS) para obter mais informações sobre a nova unidade e aguarda o posicionamento.