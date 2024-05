Salvador ganhará nova Unidade Básica de Saúde com obras do novo PAC | A TARDE

Salvador está entre os municípios baianos que receberão as obras de construção das 46 novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que contará com um investimento de R$ 93 milhões do governo federal, através do novo Programa de Aceleração e Crescimento (PAC).

Para a intervenção, a capital baiana receberá um investimento na ordem de mais de R$ 4 milhões, segundo mostra o resultado da Seleção do Novo PAC do Ministério da Saúde. Este recurso será encaminhado à Secretaria Municipal do setor (SMS), administrada pela vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), mediante ao Fundo Municipal de Saúde.

A ministra Nísia Trindade fala sobre a importância do investimento para o setor no país. Segundo ela, a portaria divulgada na última terça-feira, 23, com os municípios contemplados, permite que a população tenha acesso a atendimentos qualificados.

“Essa portaria do Novo PAC Saúde é mais um importante momento na retomada da saúde da família. Representa mais postinhos de saúde com mais equipes de Saúde da Família, que é onde o acolhimento do SUS mais acontece em todo o país. Também representa esse grande investimento que está sendo feito pelo governo federal para viabilizar mais acessos à população, com atendimentos qualificados e UBS estruturadas para o cuidado das pessoas e para um bom trabalho dos profissionais de saúde”, diz a ministra Nísia Trindade.

De acordo com Felipe Proenço, secretário de Atenção Primária, além das 500 propostas cujas formalizações foram concluídas, outros 1.048 pedidos de construção de UBSs já estão com seus processos iniciados junto à área técnica responsável.

“Cada formalização entregue pelos gestores no nosso sistema é verificada pelos técnicos, que estão trabalhando em formato de força-tarefa. Mas nossa celeridade está atrelada a dos gestores. O Novo PAC Saúde é feito de parceria. O quanto antes os territórios concluírem a parte deles, mais rápido entregaremos a nossa”, explica.



Além de Salvador, outras cidades baianas também foram contempladas com recursos para construção das novas UBS.

Confira lista:

Abaré;

Adustina;

Amargosa;

Anage;

Barra da Estiva, com duas unidades;

Barra do Choça;

Barreiras;

Caculé;

Cansanção;

Casa Nova;

Coaraci;

Feira de Santana, com duas unidades;

Formosa do Rio Preto;

Gandu;

Heliópolis;

Ipirá;

Iraquara, sendo duas unidades;

Itororó;

Ituaçu;

Laje;

Luís Eduardo Magalhães;

Maragogipe;

Mundo Novo;

Paratinga, com duas unidades;

Paripringa;

Porto Seguro;

Queimadas;

Remanso;

Rio do Antônio;

Rio Real;

Santa Maria da Vitória, com duas unidades;

Santanópolis;

São Sebastião do Passé;

Sento Sé;

Souto Soares;

Tanque Novo;

Teolândia, com duas unidades;

Una;

Uruçuca.