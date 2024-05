Mais de 6 mil obras do Novas PAC vão precisar de emenda parlamentar | A TARDE

Mais de 6 mil obras do Novas PAC vão precisar de emenda parlamentar, segundo informou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta terça-feira, 30, durante audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado, onde compareceu para explicar a retomada de investimentos públicos e andamento do programa.

Ao todo, segudo Rui, 6.372 obras do programa necessitam de verba proveniente de emendas dos deputados para serem viabilizadas. São 2.762 obras na área da saúde, 3.373 no âmbito da educação e 237 no segmento de esportes.

Segundo Rui, até o momento, mais de 3 mil municípios foram atendidos pelo PAC Seleções, com R$ 23 bilhões em investimentos.

Ruiressaltou também que o Novo PAC é resultado de uma parceria entre todos os entes, incluindo o Senado e a Câmara dos Deputados. Para ele, para dar um desempenho adequado às obras, celeridade, segurança jurídica e acelerar os investimentos no país, "precisamos da atualização de um conjunto de marcos legais”.