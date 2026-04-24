Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM REPOUSO

Lula deve retomar agenda em 48 horas após cirurgia em São Paulo

Presidente deu entrada na unidade de saúde na manhã desta sexta-feira, 6; veja cirurgias do mandatário

Gabriela Araújo
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lula (PT) durante agenda oficial
Lula (PT) durante agenda oficial -

O presidente Lula (PT) deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 24, onde será submetido a cirurgias na cabeça e no punho.

A expectativa é de que o mandatário deixe a unidade de saúde ainda hoje, às 12h, segundo informou o médico Roberto Kalil.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os procedimentos cirúrgicos são considerados simples, e por essa razão, o presidente não deve se afastar das suas atividades oficiais.

Além disso, segundo o Planalto, a equipe médica garantiu que não haverá necessidade de repouso absoluto depois da operação.

Na unidade de saúde, o chefe do Planalto passará pelos seguintes procedimentos:

  • Queratose no couro cabeludo: para retira do acúmulo de pele na cabeça;
  • Infiltração no punho direito: quando será submetido a um tratamento de uma tendinite.

Agenda de Lula

Nesta sexta, a agenda oficial do presidente segue esvaziada. No entanto, no fim de semana, está previsto a aparição do mandatário em um evento, no domingo, 26, data prevista para o petista retornar a Brasília.

Segundo Kalil, médico responsável pelo político, o presidente sairá do hospital sem restrições, apenas com a orientação de utilizar um chapéu para proteger o local onde houve a retirada da lesão.

Lula (PT)
Lula (PT) | Foto: Ricardo Stuckert | PR

O que é a queratose?

A queratose é considerada uma alteração da camada mais superficial da pele (camada córnea), com hipertrofia e aspecto escamoso ou verrucoso. Há três tipos da condição: a queratose actínica, a seborreica e a folicular.

Leia Também:

Lula passa por nova cirurgia na cabeça; saiba os detalhes
Lula x Flávio Bolsonaro: evangélicos viram peça-chave na disputa pela Presidência
Lula determina contratação de 1000 policiais federais após crise com EUA
Lula guarda trunfos contra Flávio Bolsonaro para campanha eleitoral

Sintomas

A queratose folicular se manifesta de forma mais frequente na infância, no entanto, ela pode surgir em qualquer fase da vida. Confira os sintomas mais comuns:

  • Pequenas elevações indolores, geralmente localizadas na face externa dos braços, coxas, bochechas ou nádegas;
  • Pele seca e de textura áspera nas regiões afetadas;
  • Tendência de agravamento em períodos de clima mais seco ou com baixa umidade do ar;
  • Aspecto de "lixa" ao toque, semelhante à pele arrepiada.

Quantas cirurgias o presidente Lula já passou?

O presidente Lula já passou por diversos procedimentos ao longo dos anos, sendo os mais recentes focados em questões ortopédicas, oftalmológicas e, mais especificamente, em decorrência de um acidente doméstico em 2024.

  • Lesão de pele e Tendinite (abril de 2026): Recentemente, Lula realizou uma cauterização para retirar uma ceratose (lesão pré-maligna causada pelo sol) no couro cabeludo e um procedimento para tratar uma infiltração no polegar direito devido a uma tendinite.
  • Catarata (janeiro de 2026): Realizou a cirurgia no olho esquerdo para substituir o cristalino opaco por uma lente artificial.
  • Drenagem de Hematoma Craniano (dezembro de 2024): Após uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro daquele ano, ele precisou de uma cirurgia de emergência (trepanação) para drenar um hematoma intracraniano.
  • Quadril - Artroplastia (setembro de 2023): Colocou uma prótese total no quadril direito para tratar dores crônicas causadas por artrose.
  • Pálpebras - Blefaroplastia (setembro de 2023): Aproveitando a anestesia da cirurgia no quadril, realizou a retirada de excesso de pele nas pálpebras.

Veja outras cirurgias as quais Lula já foi submetido

  • Laringoscopia (novembro de 2022): Retirada de uma leucoplasia (lesão benigna) na prega vocal esquerda, logo após ser eleito.
  • Catarata (outubro de 2020): Procedimento no olho direito.
  • Câncer de Laringe (2011/2012): Embora o tratamento principal tenha sido quimioterapia e radioterapia, ele passou por biópsias e monitoramentos constantes na região após o diagnóstico.
  • Bursite (2010): Realizou uma infiltração no ombro para tratar dores articulares no final de seu segundo mandato.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Lula Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula (PT) durante agenda oficial
Play

Ivana Bastos detalha bastidores da presidência da ALBA: “Responsabilidade dobrada”

Lula (PT) durante agenda oficial
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Lula (PT) durante agenda oficial
Play

Cientista político analisa as lições da montagem das chapas majoritárias na Bahia

Lula (PT) durante agenda oficial
Play

Nova regra da nota fiscal: pescador artesanal da Bahia será afetado?

x