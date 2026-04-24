Lula deve retomar agenda em 48 horas após cirurgia em São Paulo

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Lula (PT) durante agenda oficial - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 24, onde será submetido a cirurgias na cabeça e no punho.

A expectativa é de que o mandatário deixe a unidade de saúde ainda hoje, às 12h, segundo informou o médico Roberto Kalil.

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Os procedimentos cirúrgicos são considerados simples, e por essa razão, o presidente não deve se afastar das suas atividades oficiais.

Além disso, segundo o Planalto, a equipe médica garantiu que não haverá necessidade de repouso absoluto depois da operação.

Na unidade de saúde, o chefe do Planalto passará pelos seguintes procedimentos:

Queratose no couro cabeludo: para retira do acúmulo de pele na cabeça;

para retira do acúmulo de pele na cabeça; Infiltração no punho direito: quando será submetido a um tratamento de uma tendinite.

Agenda de Lula

Nesta sexta, a agenda oficial do presidente segue esvaziada. No entanto, no fim de semana, está previsto a aparição do mandatário em um evento, no domingo, 26, data prevista para o petista retornar a Brasília.



Segundo Kalil, médico responsável pelo político, o presidente sairá do hospital sem restrições, apenas com a orientação de utilizar um chapéu para proteger o local onde houve a retirada da lesão.

Lula (PT) | Foto: Ricardo Stuckert | PR

O que é a queratose?

A queratose é considerada uma alteração da camada mais superficial da pele (camada córnea), com hipertrofia e aspecto escamoso ou verrucoso. Há três tipos da condição: a queratose actínica, a seborreica e a folicular.

Sintomas

A queratose folicular se manifesta de forma mais frequente na infância, no entanto, ela pode surgir em qualquer fase da vida. Confira os sintomas mais comuns:

Pequenas elevações indolores, geralmente localizadas na face externa dos braços, coxas, bochechas ou nádegas;

Pele seca e de textura áspera nas regiões afetadas;

Tendência de agravamento em períodos de clima mais seco ou com baixa umidade do ar;

Aspecto de "lixa" ao toque, semelhante à pele arrepiada.

Quantas cirurgias o presidente Lula já passou?

O presidente Lula já passou por diversos procedimentos ao longo dos anos, sendo os mais recentes focados em questões ortopédicas, oftalmológicas e, mais especificamente, em decorrência de um acidente doméstico em 2024.

Lesão de pele e Tendinite (abril de 2026): Recentemente, Lula realizou uma cauterização para retirar uma ceratose (lesão pré-maligna causada pelo sol) no couro cabeludo e um procedimento para tratar uma infiltração no polegar direito devido a uma tendinite.

Recentemente, Lula realizou uma cauterização para retirar uma ceratose (lesão pré-maligna causada pelo sol) no couro cabeludo e um procedimento para tratar uma infiltração no polegar direito devido a uma tendinite. Catarata (janeiro de 2026): Realizou a cirurgia no olho esquerdo para substituir o cristalino opaco por uma lente artificial.

Realizou a cirurgia no olho esquerdo para substituir o cristalino opaco por uma lente artificial. Drenagem de Hematoma Craniano (dezembro de 2024): Após uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro daquele ano, ele precisou de uma cirurgia de emergência (trepanação) para drenar um hematoma intracraniano.

Após uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro daquele ano, ele precisou de uma cirurgia de emergência (trepanação) para drenar um hematoma intracraniano. Quadril - Artroplastia (setembro de 2023): Colocou uma prótese total no quadril direito para tratar dores crônicas causadas por artrose.

Colocou uma prótese total no quadril direito para tratar dores crônicas causadas por artrose. Pálpebras - Blefaroplastia (setembro de 2023): Aproveitando a anestesia da cirurgia no quadril, realizou a retirada de excesso de pele nas pálpebras.

Veja outras cirurgias as quais Lula já foi submetido