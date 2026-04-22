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POLÍTICA

Lula determina contratação de 1000 policiais federais após crise com EUA

Presidente brasileiro toma decisão após retaliar agente americano

Cássio Moreira
Por

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Lula anuncia 1000 novos policiais federais
Lula anuncia 1000 novos policiais federais -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou, na noite desta quarta-feira, 22, a contratação de 1000 (mil) policiais federais. A medida ocorreu horas após a Polícia Federal anunciar a aplicação da reciprocidade contra um agente americano.

A medida, segundo Lula, assegura o preenchimento das vagas de todos os cargos dentro da instituição, o que ainda não havia ocorrido na história da PF. Segundo o presidente, a posição tem como objetivo avançar no que ele chamou de "guerra contra o crime organizado".

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Nós assumimos o compromisso de fazer uma guerra contra o crime organizado e nós precisamos dos policias a serviço da Polícia Federal
Lula

Lula ainda garantiu que os agentes da PF que estão 'emprestados' a outras autarquias, como ocorre em determinada situações, serão chamados de volta para a instituição.

  • 630 agentes
  • 160 escrivães
  • 120 delegados
  • 69 peritos
  • 21 papiloscopistas

Reciprocidade contra policial americano

Mais cedo, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmou a aplicação da reciprocidade aos Estados Unidos, como retaliação pela expulsão do delegado brasileiro Marcelo Ivo do país.

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O delegado, que era oficial de ligação do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE), teve que voltar ao Brasil, sob alegação de que teria monitorado o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, preso na última semana em solo americano.

Durante o anúncio da chegada dos novos policiais, Lula elogiou Andrei Rodrigues pela decisão de retirar as credenciais do agente americano, que trabalhava dentro da Polícia Federal.

"Parabéns pela sua posição em relação ao delegado americano, colocando a reciprocidade, ou seja, o que eles fizeram conosco, a gente vai fazer com eles. Esperando que eles estejam dispostos a voltar a conversar e as coisas voltar a normalidade', afirmou Lula.

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