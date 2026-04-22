Veículos roubados: Bahia pode ter rastreamento para motoristas e entregadores de app

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Projeto de lei sobre o tema tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) - Foto: Freepik

Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) pode beneficiar motoristas e entregadores por aplicativo baianos que tiverem seus veículos roubados ou furtados.

O texto, de autoria do deputado estadual Jurailton Santos (Republicanos), propõe a criação do 'Programa Carro Seguro'. O objetivo central da proposta é implementar ações de segurança pública focadas no rastreamento e na devolução de carros para esse público nas condições estabelecidas no projeto.

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Segundo a proposta, para a execução do programa, será disponibilizado aos participantes um serviço de rastreamento de carro, que poderá ser acionado em caso de ocorrência de furto ou roubo.

Participação voluntária

A participação no programa será voluntária e dependerá de prévia habilitação e assinatura de um termo de adesão pelo motorista interessado.

De acordo com o texto, o serviço de rastreamento só será ativado após a comunicação formal do crime às autoridades competentes por meio dos canais oficiais e o consentimento de participação não autoriza o acesso irrestrito aos dados de localização fora dessa condição.

Recuperação do veículo

O projeto de lei diz que, uma vez localizado, as autoridades adotarão as medidas para a apreensão e devolução do carro.

O PL prevê que, se o veículo estiver em um domicílio com suspeita de receptação, a recuperação pode ser feita sem mandado judicial, por se tratar de crime permanente.

Para o funcionamento do sistema, o participante deverá disponibilizar um chip para tráfego de dados.

Público-alvo

O programa é destinado especificamente a:

Profissionais de serviços de entrega por aplicativos

Condutores de transporte de passageiros por aplicativos

Outras categorias que venham a ser incluídas posteriormente pelo Poder Executivo

Ainda conforme o projeto de lei, o programa será executado, coordenado e monitorado pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), com o apoio de outros órgãos de segurança, como a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O governo poderá contratar empresas especializadas para executar os serviços de monitoramento.

Além disso, o tratamento das informações dos participantes deve seguir rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e os dados de rastreamento serão mantidos em sigilo pelas autoridades.

Como justificativa, Jurailton Santos argumenta que o crescimento das atividades por aplicativo elevou a exposição desses profissionais a crimes patrimoniais.

O parlamentar cita dados da SSP-BA para reforçar a necessidade de políticas específicas e menciona que a proposta se baseia em experiências bem-sucedidas de outros estados.

O projeto foi encaminhado para análise das seguintes comissões da Alba: