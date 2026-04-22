Lula guarda trunfos contra Flávio Bolsonaro para campanha eleitoral

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Campanha de Lula adota estratégia contra Flávio Bolsonaro - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Pré-candidato à reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem um trunfo nas mãos para usar contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), seu potencial adversário nas eleições de outubro deste ano.

Integrantes da equipe do petista apostam em duas linhas para combater o avanço de Flávio: a primeira delas é comparar os números do governo Lula com a gestão de Jair Bolsonaro (PL), seu antecessor e pai do senador.

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A segunda linha é convencer os chamados indecisos de que Flávio não possui capacidade para ocupar a presidência da República. As informações são do site 'Platô BR'.

Busca por vice

Flávio Bolsonaro permanece em busca de um nome para ocupar a vaga de vice em sua chapa presidencial. A figura especulada recentemente é a vereadora Priscila Costa (PL), de Fortaleza.

Além de Priscila, outras pessoas são cogitadas para a composição presidencial do candidato de oposição. São elas: