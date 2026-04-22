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PM SOB RISCO?

Candidata a presidente promete fim da Polícia Militar no Brasil

Defesa de extinção da instituição entra em plataforma de governo

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em

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Fim da Polícia Militar entra no radar de candidata
Fim da Polícia Militar entra no radar de candidata -

Pré-candidata à presidência da República pela Unidade Popular, Samara Martins defendeu a extinção da Polícia Militar como uma das plataformas de uma eventual gestão, caso seja eleita em outubro.

Samara, que será candidata ao Planalto pela primeira vez, após ter sido vice na chapa presidencial encabeçada pelo ativista Leonardo Péricles, nas eleições de 2022, afirmou que o objetivo da medida é colocar os policiais na posição de trabalhadores, como qualquer outro profissional.

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Samara ainda citou a operação que matou mais de 100 pessoas no Rio de Janeiro, ainda no governo de Claudio Castro (PL).

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"É no sentido de desmilitarizar para que esses sejam tratados como trabalhadores, que é o que eles são, e que o povo não seja tratado como um inimigo", afirmou Samara Martins em entrevista ao Opera Mundi.

Samara Martins
Samara Martins | Foto: Reprodução

Políticos no SUS

A pré-candidata da Unidade Popular também tem defendido a obrigatoriedade do uso do Sistema Único de Saúde, o SUS, por parte dos políticos que já exerçam mandatos.

Candidatos ao Planalto

A corrida inicial para a presidência da República conta com um grupo de pré-candidatos, que ainda podem retirar seus nomes da disputa eleitoral até agosto. O bloco é encabeçado pelo atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tentará seu quarto mandato.

Pré-candidatos a presidente

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT);
  • Flávio Bolsonaro (PL);
  • Ronaldo Caiado (PSD);
  • Aldo Rebelo (DC);
  • Renan Santos (Missão);
  • Samara Martins (UP);
  • Augusto Cury (Avante);
  • Cabo Daciolo (Mobiliza);
  • Romeu Zema (Novo);
  • Herz Dias (PSTU);
  • Edmilson Costa (PCB).

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