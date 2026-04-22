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POLÍTICA

Lula aplica reciprocidade e PF retira credencial de policial americano

Medida foi anunciada pela Polícia Federal, nesta quarta, 22

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em

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Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) -

A Polícia Federal retirou, em decisão desta quarta-feira, 22, a credencial de um policial americano que atuava no Brasil, no âmbito da aplicação da reciprocidade.

A medida foi uma resposta aos Estados Unidos, que pediu a saída do delegado brasileiro Marcelo Ivo do país, sob alegação de que teria monitorado o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, preso na última semana.

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Ivo era oficial de ligação do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE). O delegado já voltou ao Brasil após a decisão do governo americano.

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"Eu retirei, com pesar, as credenciais de um servidor dos EUA pelo princípio da reciprocidade", confirmou Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, em conversa com a imprensa.

Posição de Lula

Em declaração na terça-feira, 21, durante agenda na Alemanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia mostrado insatisfação com a posição dos americanos.

Na ocasião, Lula prometeu responder os Estados Unidos com a lei da reciprocidade, aplicando aos agentes do país em território brasileiro.

“Acho que se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com os deles no Brasil. Não tem conversa, nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível”, disparou.

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estados unidos Lula polícia federal

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