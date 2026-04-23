Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lula passa por nova cirurgia na cabeça; saiba os detalhes

Anúncio foi feito pelo equipe do presidente da República

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lula passará por dois procedimentos cirúrgicos
Lula passará por dois procedimentos cirúrgicos -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passará por um procedimento cirúrgico de retirada de um acúmulo de pele na cabeça, em São Paulo, nesta sexta-feira, 24. A informação foi confirmada pela equipe do chefe do Palácio do Planalto.

Além da cirurgia na cabeça, Lula também passará por um outro procedimento, mas no punho direito, para tratar uma dor na região do dedo polegar.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula x Flávio Bolsonaro: evangélicos viram peça-chave na disputa pela Presidência
Fim da escala 6x1: veja o que muda para o trabalhador e próximos passos
Vorcaro pode deixar prisão nesta quinta-feira para fazer exames

O petista já havia passado por outras cirurgias na cabeça, após ter caído no banheiro do Palácio do Alvorada, em 2024.

Onde acontecerá a cirurgia?

O procedimento acontecerá no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Lula ainda não tem previsão de alta da unidade, assim como também é incerta a sua presença nas agendas seguintes do Partido dos Trabalhadores (PT).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula passará por dois procedimentos cirúrgicos
Play

Ivana Bastos detalha bastidores da presidência da ALBA: “Responsabilidade dobrada”

Lula passará por dois procedimentos cirúrgicos
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Lula passará por dois procedimentos cirúrgicos
Play

Cientista político analisa as lições da montagem das chapas majoritárias na Bahia

Lula passará por dois procedimentos cirúrgicos
Play

Nova regra da nota fiscal: pescador artesanal da Bahia será afetado?

x