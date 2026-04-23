Lula passa por nova cirurgia na cabeça; saiba os detalhes

Siga o A TARDE no Google

Lula passará por dois procedimentos cirúrgicos - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passará por um procedimento cirúrgico de retirada de um acúmulo de pele na cabeça, em São Paulo, nesta sexta-feira, 24. A informação foi confirmada pela equipe do chefe do Palácio do Planalto.

Além da cirurgia na cabeça, Lula também passará por um outro procedimento, mas no punho direito, para tratar uma dor na região do dedo polegar.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O petista já havia passado por outras cirurgias na cabeça, após ter caído no banheiro do Palácio do Alvorada, em 2024.

Onde acontecerá a cirurgia?

O procedimento acontecerá no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Lula ainda não tem previsão de alta da unidade, assim como também é incerta a sua presença nas agendas seguintes do Partido dos Trabalhadores (PT).