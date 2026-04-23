Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASO MASTER

Vorcaro pode deixar prisão nesta quinta-feira para fazer exames

Preso há mais de um mês, empresário apresentou sangue na urina

Ane Catarine
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Daniel Vorcaro pode deixar prisão
Daniel Vorcaro pode deixar prisão -

O empresário Daniel Vorcaro deve passar por exames no Hospital DF Star, em Brasília, na noite desta quinta-feira, 23. O portal A TARDE questionou o Supremo Tribunal Federal (STF) se ele passará a noite na prisão, mas a informação foi negada devido ao sigilo do processo.

Preso preventivamente desde 4 de março após ser alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, o dono do Banco Master passou mal e precisou de atendimento médico na Superintendência da Polícia Federal na segunda-feira, 20.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, segundo informações do portal Metrópoles, Vorcaro foi atendido por um médico particular que atende na Rede D’or, da qual o hospital DF Star faz parte, e apresentou sangue na urina.

Saída autorizada pelo STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na quarta-feira, 22, a saída de Vorcaro da prisão para a realização dos exames em um hospital particular.

Leia Também:

Daniel Vorcaro recebe atendimento médico após passar mal na prisão
Daniel Vorcaro pagou milhões a ex-presidentes da OAB; entenda
Braço-direito de Bolsonaro recebe R$ 3 milhões para defender Vorcaro
Vorcaro completa um mês de prisão em meio à expectativa de delação

A decisão atendeu a um pedido da defesa. O empresário será escoltado por agentes da Polícia Federal.

Investigação

Dono do Banco Master, Vorcaro é investigado por crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.

De acordo com as investigações, o esquema envolveria a emissão de bilhões de reais em CDBs sem lastro para encobrir problemas de liquidez no Banco Master, que acabou liquidado pelo Banco Central em 2025.

Após a prisão, ele passou a negociar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banco MAster Daniel Vorcaro STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Daniel Vorcaro pode deixar prisão
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Daniel Vorcaro pode deixar prisão
Play

Cientista político analisa as lições da montagem das chapas majoritárias na Bahia

Daniel Vorcaro pode deixar prisão
Play

Nova regra da nota fiscal: pescador artesanal da Bahia será afetado?

Daniel Vorcaro pode deixar prisão
Play

Escala 6x1: Hugo Motta reage após Lula enviar projeto ao Congresso

x