Vorcaro pode deixar prisão nesta quinta-feira para fazer exames

Siga o A TARDE no Google

Daniel Vorcaro pode deixar prisão - Foto: Divulgação

O empresário Daniel Vorcaro deve passar por exames no Hospital DF Star, em Brasília, na noite desta quinta-feira, 23. O portal A TARDE questionou o Supremo Tribunal Federal (STF) se ele passará a noite na prisão, mas a informação foi negada devido ao sigilo do processo.

Preso preventivamente desde 4 de março após ser alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, o dono do Banco Master passou mal e precisou de atendimento médico na Superintendência da Polícia Federal na segunda-feira, 20.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, segundo informações do portal Metrópoles, Vorcaro foi atendido por um médico particular que atende na Rede D’or, da qual o hospital DF Star faz parte, e apresentou sangue na urina.

Saída autorizada pelo STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na quarta-feira, 22, a saída de Vorcaro da prisão para a realização dos exames em um hospital particular.

A decisão atendeu a um pedido da defesa. O empresário será escoltado por agentes da Polícia Federal.

Investigação

Dono do Banco Master, Vorcaro é investigado por crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.

De acordo com as investigações, o esquema envolveria a emissão de bilhões de reais em CDBs sem lastro para encobrir problemas de liquidez no Banco Master, que acabou liquidado pelo Banco Central em 2025.

Após a prisão, ele passou a negociar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR).