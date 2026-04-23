CASO MASTER
Vorcaro pode deixar prisão nesta quinta-feira para fazer exames
Preso há mais de um mês, empresário apresentou sangue na urina
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O empresário Daniel Vorcaro deve passar por exames no Hospital DF Star, em Brasília, na noite desta quinta-feira, 23. O portal A TARDE questionou o Supremo Tribunal Federal (STF) se ele passará a noite na prisão, mas a informação foi negada devido ao sigilo do processo.
Preso preventivamente desde 4 de março após ser alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, o dono do Banco Master passou mal e precisou de atendimento médico na Superintendência da Polícia Federal na segunda-feira, 20.
Na ocasião, segundo informações do portal Metrópoles, Vorcaro foi atendido por um médico particular que atende na Rede D’or, da qual o hospital DF Star faz parte, e apresentou sangue na urina.
Saída autorizada pelo STF
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na quarta-feira, 22, a saída de Vorcaro da prisão para a realização dos exames em um hospital particular.
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A decisão atendeu a um pedido da defesa. O empresário será escoltado por agentes da Polícia Federal.
Investigação
Dono do Banco Master, Vorcaro é investigado por crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.
De acordo com as investigações, o esquema envolveria a emissão de bilhões de reais em CDBs sem lastro para encobrir problemas de liquidez no Banco Master, que acabou liquidado pelo Banco Central em 2025.
Após a prisão, ele passou a negociar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR).
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