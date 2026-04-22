Daniel Vorcaro recebe atendimento médico após passar mal na prisão

Daniel Vorcaro está preso na Superintendência da PF, em Brasília - Foto: Divulgação/Secretaria de Administração Penitenciária

O fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, precisou de atendimento médico após passar mal na prisão, na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília. O banqueiro está em processo de negociação de uma delação.

As queixas vinham ocorrendo ao longo dos últimos dias e, na última segunda-feira, 20, ele foi examinado pelo seu médico, na unidade prisional, após apresentar um quadro clínico que exigiu avaliação. No entanto, não houve necessidade de hospitalização, e os exames foram feitos na própria PF.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a colunista Andreia Sadi, do g1, fontes da corporação afirmaram que se tratou de uma “situação clínica, sem gravidade”, e que Vorcaro deve passar por exames complementares, que devem ocorrer nos próximos dias em um hospital — para isso, será necessária uma autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.

Expectativa por delação

No início de abril, a prisão de Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, completou um mês. Ele foi detido no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal para apurar fraudes no sistema financeiro originados do Master.

A ordem de prisão foi determinada pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro André Mendonça, por tentativa de obstrução das investigações.

Vorcaro foi preso em casa, em São Paulo, e levado até a Superintendência da PF, na capital paulista. Dois dias depois, o empresário foi transferido para a Penitenciária Federal de Brasília — um dos cinco presídios federais de segurança máxima do país.

No dia 19 do mesmo mês, Mendonça autorizou a transferência de Vorcaro para a Superintendência da PF em Brasília.