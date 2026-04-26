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ESCOLA ESTADUAL

Mascote ganha colégio de tempo integral com investimento de R$ 13 milhões

Governador Jerônimo Rodrigues inaugura unidade em São João do Paraíso com teatro e laboratórios; saúde e agricultura também recebem novos aportes

Redação
Por Redação

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Com laboratórios e teatro, nova escola de tempo integral é inaugurada em Mascote
Com laboratórios e teatro, nova escola de tempo integral é inaugurada em Mascote -

O município de Mascote, no Sul da Bahia, recebeu um robusto pacote de investimentos estaduais neste sábado, 25. O governador Jerônimo Rodrigues inaugurou a nova sede do Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Marilena Sena Loureiro, no distrito de São João do Paraíso, uma estrutura moderna que contou com aporte de R$ 13,1 milhões.

Além da educação, a agenda contemplou a entrega de ambulâncias, trator para agricultura familiar e a chegada do programa de internet gratuita Conecta Bahia. O portal A TARDE detalha como esses novos equipamentos prometem transformar a rotina dos mais de 450 estudantes e fortalecer a economia local.

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Estrutura de ponta e incentivo aos estudos

A nova unidade escolar foi projetada para oferecer uma experiência completa de aprendizagem. Com capacidade para atender 452 estudantes, o colégio dispõe de 10 salas de aula, laboratórios, biblioteca, teatro e um restaurante estudantil com capacidade para 200 alunos. A estrutura conta ainda com quadra poliesportiva coberta e campo society, incentivando a prática de esportes no contraturno.

"É uma alegria muito grande. Hoje, em São João do Paraíso, inauguramos uma unidade moderna e completa, preparada para oferecer mais oportunidades, mais aprendizagem e um futuro melhor para a nossa juventude", destacou o governador. Para a aluna Brenda Nascimento, de 16 anos, o novo ambiente inspira sonhos: "A gente se sente mais motivado a estudar e a sonhar com o futuro. Mostra que a educação pode, sim, abrir portas".

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Saúde, campo e inclusão digital

A agenda em Mascote também reforçou outros pilares fundamentais da gestão estadual. Jerônimo entregou duas ambulâncias e um veículo administrativo para a saúde, além de um trator destinado ao fortalecimento da agricultura familiar. O transporte escolar também foi ampliado com a entrega de um novo ônibus rural.

Outro destaque foi a implantação do programa Conecta Bahia, que leva Wi-Fi gratuito a praças públicas, promovendo a inclusão digital no município. Segundo a superintendente de Educação Básica, Helaine Souza, esse conjunto de entregas garante a "permanência com qualidade e segurança alimentar para os estudantes".

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Mascote ganha colégio de tempo integral com investimento de R$ 13 milhões Mascote ganha colégio de tempo integral com investimento de R$ 13 milhões Mascote ganha colégio de tempo integral com investimento de R$ 13 milhões Mascote ganha colégio de tempo integral com investimento de R$ 13 milhões Mascote ganha colégio de tempo integral com investimento de R$ 13 milhões

Novos investimentos autorizados

Durante a passagem pelo município, o governador autorizou o início de novos projetos. Entre as ações anunciadas estão:

  • Cessão de instrumentos para fanfarras escolares;
  • Construção de uma unidade de beneficiamento de café;
  • Reforma com cobertura da quadra poliesportiva do distrito de Pimenta;
  • Requalificação da Praça Antônia Sena;
  • Obras de pavimentação asfáltica em ruas do Centro de São João do Paraíso.

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Tags:

Educação Jerônimo Rodrigues sul da bahia

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