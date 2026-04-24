Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GRATUIDADE

Enem 2026: saiba até quando solicitar a isenção da taxa de inscrição

Ministério da Educação prorrogou solicitação do benefício

Agatha Victoria Reis
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
ENEM 2026
ENEM 2026 -

O prazo para a solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC). O novo prazo segue até o dia 30 de abril.

Na rede estadual de ensino, aproximadamente 185 mil estudantes podem solicitar a isenção. O pedido deve ser feito por meio da Página do Participante, e os resultados serão divulgados até o dia 13 de maio.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, quem solicitou a isenção em 2025, mas faltou à prova, poderá apresentar justificativa até a mesma data, 30 de abril.

Leia Também:

MEC Livros amplia acervo para 25 mil obras
Guanambi recebe projeto que reforça leitura nas escolas
Professores de Feira receberão 60% dos precatórios do FUNDEF

Quem tem direito à isenção do Enem?

Têm direito à gratuidade na inscrição do exame os candidatos que se enquadram nos seguintes critérios:

  • Estar matriculado no último ano do Ensino Médio em escola pública;
  • Ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;
  • Possuir renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio;
  • Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
  • Ser beneficiário do programa Pé-de-Meia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Educação Enem 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
ENEM 2026
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

ENEM 2026
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

ENEM 2026
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

ENEM 2026
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x