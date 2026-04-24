Enem 2026: saiba até quando solicitar a isenção da taxa de inscrição

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ENEM 2026 - Foto: Ministério da Educação

O prazo para a solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC). O novo prazo segue até o dia 30 de abril.

Na rede estadual de ensino, aproximadamente 185 mil estudantes podem solicitar a isenção. O pedido deve ser feito por meio da Página do Participante, e os resultados serão divulgados até o dia 13 de maio.

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Além disso, quem solicitou a isenção em 2025, mas faltou à prova, poderá apresentar justificativa até a mesma data, 30 de abril.

Quem tem direito à isenção do Enem?

Têm direito à gratuidade na inscrição do exame os candidatos que se enquadram nos seguintes critérios: