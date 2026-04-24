GRATUIDADE
Enem 2026: saiba até quando solicitar a isenção da taxa de inscrição
Ministério da Educação prorrogou solicitação do benefício
O prazo para a solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC). O novo prazo segue até o dia 30 de abril.
Na rede estadual de ensino, aproximadamente 185 mil estudantes podem solicitar a isenção. O pedido deve ser feito por meio da Página do Participante, e os resultados serão divulgados até o dia 13 de maio.
Além disso, quem solicitou a isenção em 2025, mas faltou à prova, poderá apresentar justificativa até a mesma data, 30 de abril.
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Quem tem direito à isenção do Enem?
Têm direito à gratuidade na inscrição do exame os candidatos que se enquadram nos seguintes critérios:
- Estar matriculado no último ano do Ensino Médio em escola pública;
- Ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;
- Possuir renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio;
- Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
- Ser beneficiário do programa Pé-de-Meia.
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