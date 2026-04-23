Guanambi recebe projeto que reforça leitura nas escolas

Professores e coordenadores da rede municipal de Guanambi - Foto: Divulgação

O projeto Páginas de Aprendizado, iniciativa da Secretaria Estadual da Educação (SEC), por meio do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, chegou ao município de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O encontro, voltado a coordenadores e professores dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano), foi realizado nesta quinta-feira, 23, no Centro de Treinamento Pedagógico da cidade (CETEP).

A ação integra as políticas públicas educacionais desenvolvidas na Bahia e tem como foco o fortalecimento da alfabetização na idade certa, por meio da formação continuada dos profissionais da educação.

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Durante a programação, foram debatidos temas como:

educomunicação;

uso pedagógico do jornal em sala de aula;

estratégias de incentivo à leitura e à escrita;

reflexões sobre o uso consciente das mídias digitais no ambiente escolar.

“É importante investir na formação continuada dos profissionais de educação de uma rede municipal. Nós, aqui de Guanambi, temos isso. Valorizamos essa formação há alguns anos. O processo formativo é fundamental para o sucesso, engajamento e articulação de todos os envolvidos na educação de uma rede municipal”, destacou a superintendente de ensino e apoio pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Eliene Márcia Fernandes.

As atividades foram conduzidas pelas pedagogas Jéssica Gouveia e Emily Figueiredo, integrantes do Programa A TARDE Educação.

Ao avaliar a importância da formação para a prática pedagógica no município, a professora Maísa Soares Cotrim destacou os impactos diretos no trabalho em sala de aula e no fortalecimento da alfabetização.

“Este momento de formação foi importante para o município, pois pôde trazer para a nossa vivência o mundo do letramento e da alfabetização. Trabalhar com o jornal, que faz parte do nosso cotidiano, e com a parceria entre o Programa A TARDE Educação e a Secretaria de Educação da Bahia, contribui para a nossa qualificação enquanto formadores. Assim, podemos qualificar também o trabalho do professor em sala de aula, principalmente nos anos iniciais, no que se refere à alfabetização e ao letramento”.

“O impacto desse movimento e dessa formação no nosso município é de grande valia, pois permite repensar a nossa prática e ofertar aos professores um momento de escuta e de diálogo. É uma oportunidade para refletir sobre os diversos gêneros textuais, sendo o jornal um deles, que contribui na prática e no fazer docente, em especial do professor de alfabetização”, completou.

Já a coordenadora pedagógica Eliane Pereira de Almeida ressaltou a importância do uso do jornal como ferramenta pedagógica, inclusive no resgate da memória afetiva dos alunos.

“Destaco como principal aprendizado, além do resgate da memória afetiva com o uso do jornal, a possibilidade de os alunos estarem em contato com esse gênero textual tão importante, embora em desuso devido ao advento da tecnologia. A rede Guanambi contribui significativamente com a formação continuada dos professores, trazendo sempre novas perspectivas e aderindo a novas formações continuadas”, afirmou.

Reconhecimento nacional

Professores e coordenadores da rede municipal de Guanambi | Foto: Divulgação

O município de Guanambi conquistou o Selo Prata do Compromisso Nacional com a Alfabetização – Edição 2025, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) que reconhece redes de ensino comprometidas com a alfabetização das crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental.

Nesta edição, o Ministério contabilizou as inscrições de 4.872 redes de ensino das 5.595 que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), o que corresponde a um índice de 87,1% de participação dos entes da federação. O reconhecimento foi entregue em 23 de março de 2026, durante solenidade em Brasília (DF).

A certificação considerou: gestão; governança; formação; acompanhamento da aprendizagem; implementação de ações estruturantes, além de destacar o trabalho conjunto de articuladores, gestores escolares e docentes.

Em todo o país, 2.285 redes receberam o Selo Ouro, 1.896 conquistaram o Selo Prata e 547 foram reconhecidas com o Selo Bronze.

Educomunicação e educação na Bahia

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, é executado na rede estadual de ensino da Bahia desde 2022 como ferramenta de apoio pedagógico e estímulo à leitura, à escrita e ao protagonismo estudantil.

O objetivo central é contribuir para a alfabetização completa no tempo certo, utilizando o jornal como ferramenta pedagógica, com promoção de leitura contextualizada, escrita significativa e pensamento crítico, além de fortalecimento das aprendizagens essenciais, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Estadual de Educação.