Nova Escola do Campo em Alagoinhas amplia acesso à educação

Nova Escola do Campo - Foto: Roberto Fonseca/Prefeitura de Alagoinhas

A rede municipal de ensino de Alagoinhas, no Agreste baiano, passa a contar com uma nova Escola do Campo, localizada às margens da BR-101, ao lado do posto da Polícia Rodoviária Federal. A unidade foi planejada para funcionar em tempo integral e tem capacidade para atender até 400 estudantes da zona rural.

A cerimônia de inauguração foi realizada nesta quinta-feira, 23, reunindo alunos, familiares, comunidade escolar e autoridades locais.

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Com estrutura moderna, a escola dispõe de 17 salas de aula, duas quadras esportivas, refeitório e cozinha, garantindo suporte para atividades pedagógicas e alimentação escolar.

Nova Escola do Campo | Foto: Roberto Fonseca/Prefeitura de Alagoinhas

Nova Escola do Campo | Foto: Roberto Fonseca/Prefeitura de Alagoinhas

Nova Escola do Campo | Foto: Roberto Fonseca/Prefeitura de Alagoinhas

Nova Escola do Campo | Foto: Roberto Fonseca/Prefeitura de Alagoinhas

Segundo o prefeito Gustavo Carmo (PSD), a unidade foi projetada para assegurar qualidade, segurança e permanência dos alunos do Grupo 4 ao Grupo 5, além do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

“Teremos alimentação reforçada e transporte adequado. O nosso objetivo é ampliar o acesso, reduzir a evasão escolar e oferecer melhores condições para que as famílias, especialmente as da zona rural, tenham mais dignidade e oportunidades a partir da educação dos seus filhos”, completou o prefeito.

Presente no evento, a secretária municipal de Educação, Rita Bastos, destacou a importância da iniciativa para a rede pública.

“Estamos celebrando a inauguração da Escola do Campo de Alagoinhas que é um sonho e uma grande realização do nosso município. Além de Português, Matemática e Ciências, teremos oficinas de teatro, música, capoeira e reforço em letramento, ampliando o desenvolvimento dos nossos estudantes. Estamos com uma equipe gestora e professores muito engajados, com foco na aprendizagem. Temos a certeza de que a Escola do Campo será uma referência em nosso território”, destacou a secretária.