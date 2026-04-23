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EDUCAÇÃO

Dia do Livro tem ações em escolas de Simões Filho

Ações na educação infantil incentivam criatividade, oralidade e formação de leitores desde cedo

Redação
Por Redação

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Estudantes da rede municipal de Simões Filho
Estudantes da rede municipal de Simões Filho -

Em comemoração ao Dia Mundial do Livro, celebrado nesta quinta-feira, 23, os centros de Educação Infantil da rede municipal de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, promoveram uma série de atividades com as crianças do Grupo 2 ao Grupo 5.

A programação foi marcada por momentos de leitura, contação de histórias, dramatizações e diversas atividades lúdicas e pedagógicas que estimularam a imaginação, a criatividade e o gosto pela leitura desde a primeira infância. Durante as ações, os pequenos puderam vivenciar histórias de forma interativa, participando de encenações, explorando personagens e desenvolvendo habilidades importantes como a oralidade, a socialização e a expressão corporal.

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De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, “a iniciativa reforça a importância do contato com os livros desde cedo, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, além de fortalecer o vínculo com a aprendizagem de forma prazerosa e significativa”.

Casa da Leitura

A iniciativa dialoga com o ‘Casa da Leitura’ - projeto criado para desenvolver espaço lúdico, acolhedor e inclusivo que estimula o gosto pela leitura desde os primeiros anos escolares. Entre os objetivos, destacam-se:

  • Incentivar o hábito da leitura de forma prazerosa e significativa;
  • Desenvolver a fluência leitora (ritmo, entonação e compreensão);
  • Estimular a oralidade e a autoconfiança dos alunos;
  • Atender estudantes em diferentes níveis de leitura;
  • Promover a inclusão, garantindo acesso às atividades para alunos com necessidades educacionais específicas;
  • Ampliar o repertório literário por meio de diversos gêneros textuais.

A metodologia envolve ações contínuas e dinâmicas, como leitura com microfone, rodas de leitura, mediação docente, contação de histórias com recursos lúdicos, atividades de reconto e o uso de diferentes gêneros textuais.

“Eu gostei muito de participar desse projeto. Esse projeto é muito importante para a gente, para incentivar todos a lerem”, disse o estudante Pedro Lucca da Rocha Meneses, da Escola Municipal Professora Juciete Souza Mota Soares.

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A gestora escolar, Juciete Souza Mota Soares, destacou que a Casa da Leitura tem sido uma experiência muito significativa para a comunidade escolar. Segundo ela, o projeto surgiu do desejo de fortalecer o hábito da leitura desde os anos iniciais, desenvolvendo a fluência leitora, a compreensão e a autoconfiança dos alunos.

“Criamos um espaço acolhedor e inclusivo, que atende todos os níveis de leitores e valoriza o tempo e o ritmo de cada estudante. Atividades como a leitura com microfone têm despertado o protagonismo e o entusiasmo das crianças. Estamos muito felizes com os resultados, pois percebemos diariamente o avanço dos alunos e o prazer pela leitura”.

A avaliação é realizada de forma contínua e formativa, considerando a evolução na fluência leitora, a participação nas atividades, o interesse pela leitura, o desenvolvimento da oralidade e a compreensão dos textos trabalhados.

Entre os resultados esperados, estão a melhoria significativa na leitura, o fortalecimento da autonomia dos alunos e a ampliação do repertório cultural e linguístico.

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