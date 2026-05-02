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POLÍTICA

Candidato a presidente defende trabalho infantil no Brasil

Declaração aconteceu durante o Dia do Trabalhador

Cássio Moreira
Por

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Trabalho infantil é proibido no Brasil
Trabalho infantil é proibido no Brasil - Foto: Hector Retamal | AFP

Pré-candidato a presidente da República pelo Partido Novo, Romeu Zema surpreendeu nas redes sociais, nesta sexta-feira, 1, Dia do Trabalho, ao defender que crianças também exerçam atividades remuneradas.

Em entrevista a um podcast, Zema, que também é empresário, criticou as leis e proibições que versam sobre o tema no Brasil, e citou os Estados Unidos como exemplo.

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“Hoje não sei, mas quando eu era criança, era permitido tirar uma carteira de trabalho aos 14 anos. Infelizmente, no Brasil, se criou essa ideia de que jovem não pode trabalhar. Eu sei que o estudo é prioritário. Mas toda criança pode estar ajudando com questões simples, com questões que estão ao alcance dela”, disparou Zema ao ser questionado sobre o tema.

Trabalho infantil no Brasil

No Brasil, o trabalho infantil no Brasil é totalmente vetado até os 13 anos, com a possibilidade do adolescente exercer a função de menor aprendiz entre 14 anos e 15 anos.

Entre 16 anos e 17 anos, há uma permissão para trabalho, desde que as atividades exercidas não coloquem o adolescente em situação de risco.

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Tags:

eleições presidente Romeu Zema

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