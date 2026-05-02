Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Trump revela plano para assumir comando de Cuba: "Imediatamente"

Presidente americano quer retomar território

Cássio Moreira
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Donald Trump mira controle de Cuba
Donald Trump mira controle de Cuba - Foto: Annabelle Gordon | AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a sinalizar, nesta sexta-feira, 1, o desejo em assumir "imediatamente" o comando de Cuba, país socialista localizado no Caribe.

A declaração ocorreu durante um evento na Flórida. Na ocasião, o presidente americano se dirigiu a um dos convidados, falando que deve assumir o controle da ilha "imediatamente".

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O movimento de retomada do controle do país, que já esteve sob posse dos americanos antes da revolução de 1959, pode ocorrer após a resolução do conflito com o Irã, segundo o chefe da Casa Branca.

Leia Também:

Bombardeios israelenses deixam 12 mortos no sul do Líbano
Governo dos EUA fecha parceria com empresas de IA para uso militar
Impasse: Trump recusa oferta do Irã e mantém tensão no mercado de petróleo

E ele [convidado] vem originalmente de um lugar chamado Cuba, que nós vamos assumir quase imediatamente [...] Cuba tem problemas. Vamos terminar uma coisa primeiro. Gosto de terminar um trabalho", disparou Trump.

Embargo

Cuba convive com um embargo econômico dos Estados Unidos desde o século XX, por conta do alinhamento do país com a extinta União Soviética, durante o período que ficou conhecido como Guerra Fria.

Por conta do embargo, a ilha, que vive sob uma ditadura socialista, enfrenta dificuldades econômicas e 'travas' para a comercialização de produtos com o uso do dólar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cuba Donald Trump estados unidos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Donald Trump mira controle de Cuba
Play

Papa Leão deseja “feliz Páscoa” em português e volta a criticar guerra

Donald Trump mira controle de Cuba
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

Donald Trump mira controle de Cuba
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Donald Trump mira controle de Cuba
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

x