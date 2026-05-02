Trump revela plano para assumir comando de Cuba: "Imediatamente"

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a sinalizar, nesta sexta-feira, 1, o desejo em assumir "imediatamente" o comando de Cuba, país socialista localizado no Caribe.

A declaração ocorreu durante um evento na Flórida. Na ocasião, o presidente americano se dirigiu a um dos convidados, falando que deve assumir o controle da ilha "imediatamente".

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O movimento de retomada do controle do país, que já esteve sob posse dos americanos antes da revolução de 1959, pode ocorrer após a resolução do conflito com o Irã, segundo o chefe da Casa Branca.

E ele [convidado] vem originalmente de um lugar chamado Cuba, que nós vamos assumir quase imediatamente [...] Cuba tem problemas. Vamos terminar uma coisa primeiro. Gosto de terminar um trabalho", disparou Trump.

Embargo

Cuba convive com um embargo econômico dos Estados Unidos desde o século XX, por conta do alinhamento do país com a extinta União Soviética, durante o período que ficou conhecido como Guerra Fria.

Por conta do embargo, a ilha, que vive sob uma ditadura socialista, enfrenta dificuldades econômicas e 'travas' para a comercialização de produtos com o uso do dólar.