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Impasse: Trump recusa oferta do Irã e mantém tensão no mercado de petróleo

Na noite de quinta-feira, 30, o Irã entregou sua proposta mais recente de negociação a mediadores no Paquistão

Carla Melo
Por
| Atualizada em

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Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Foto: Brendan Smialowski | AFP

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira, 1º, que não está satisfeito com uma nova proposta do Irã para iniciar negociações de paz com os Estados Unidos, enquanto as conversas entre ambas as partes continuam estagnadas em meio a um cessar-fogo que já dura várias semanas.

"Neste momento não estou satisfeito com o que eles estão oferecendo", disse Trump a jornalistas.

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Trump também afirmou a repórteres que não está preocupado com a situação dos estoques de mísseis dos Estados Unidos, em meio a relatos de apreensão sobre o ritmo de uso de armamentos durante o conflito com o Irã.

Na noite de quinta-feira, 30, o Irã entregou sua proposta mais recente de negociação a mediadores no Paquistão, segundo informou a agência estatal iraniana IRNA.

Leia Também:

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Empresa aérea prepara fim das operações após fracasso em negociações
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Embora o cessar-fogo tenha interrompido em grande parte os combates no Irã, EUA e Irã permanecem em um impasse no Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo e gás comercializados no mundo em tempos de paz.

A medida já havia sido anunciada no último dia 12 de abril e foi tomada poucas horas antes do prazo que marcaria o encerramento do cessar-fogo entre Washington e o governo iraniano. Até o momento, não houve resposta oficial de Teerã.

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Guerra Irã Oriente Médio

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