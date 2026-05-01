Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Irã avalia usar golfinhos com minas em ataques no Estreito de Ormuz

De acordo com jornal, país estuda ampliar seu arsenal com recursos

Victoria Isabel
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Estreito de Ormuz
Estreito de Ormuz - Foto: Giuseppe CACACE / AFP

O Irã avalia o uso de estratégias incomuns no Estreito de Ormuz, incluindo a possibilidade de empregar golfinhos equipados com minas para atacar navios, segundo reportagem do Wall Street Journal. A publicação afirma ainda que o país estuda ampliar seu arsenal com recursos pouco utilizados até agora, como submarinos, em meio ao aumento das tensões na região.

Outro ponto de preocupação envolve a infraestrutura global de comunicação. De acordo com o jornal, autoridades iranianas teriam sinalizado a possibilidade de atingir cabos submarinos de internet que passam pelo estreito, rota estratégica não apenas para o petróleo, mas também para o tráfego de dados mundial.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As movimentações ocorrem em um momento delicado para Teerã, que enfrenta dificuldades após o bloqueio imposto pelos Estados Unidos às exportações iranianas. A medida reduziu significativamente o escoamento de petróleo, inclusive para a China, e é vista por setores do país como uma ação hostil que pode provocar resposta militar.

Irã envia nova proposta de paz aos Estados Unidos

Em meio à escalada, o Irã encaminhou uma nova proposta de cessar-fogo aos Estados Unidos nesta sexta-feira (1º), por meio de mediação do Paquistão, segundo a agência estatal IRNA. Os detalhes do documento não foram divulgados.

Leia Também:

Empresa aérea prepara fim das operações após fracasso em negociações
Irã envia nova proposta de paz aos Estados Unidos
Ganhe até 30 mil euros para morar na Europa: vilarejos abrem os cofres para novos moradores

O chefe do Judiciário iraniano, Gholamhossein Mohseni Ejei, afirmou que o país está aberto ao diálogo, mas não aceitará imposições. Segundo ele, o Irã não busca prolongar o conflito, embora mantenha sua posição diante das pressões externas.

Donald Trump diz que não ficou satisfeito

Do lado americano, o presidente Donald Trump disse que não ficou satisfeito com os termos apresentados até agora. Em declaração a jornalistas, afirmou que o Irã “precisa apresentar o acordo certo”, indicando que as negociações seguem sem consenso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estados unidos estreito de ormuz Irã

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estreito de Ormuz
Play

Papa Leão deseja “feliz Páscoa” em português e volta a criticar guerra

Estreito de Ormuz
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

Estreito de Ormuz
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Estreito de Ormuz
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

x