Irã avalia usar golfinhos com minas em ataques no Estreito de Ormuz

O Irã avalia o uso de estratégias incomuns no Estreito de Ormuz, incluindo a possibilidade de empregar golfinhos equipados com minas para atacar navios, segundo reportagem do Wall Street Journal. A publicação afirma ainda que o país estuda ampliar seu arsenal com recursos pouco utilizados até agora, como submarinos, em meio ao aumento das tensões na região.

Outro ponto de preocupação envolve a infraestrutura global de comunicação. De acordo com o jornal, autoridades iranianas teriam sinalizado a possibilidade de atingir cabos submarinos de internet que passam pelo estreito, rota estratégica não apenas para o petróleo, mas também para o tráfego de dados mundial.

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As movimentações ocorrem em um momento delicado para Teerã, que enfrenta dificuldades após o bloqueio imposto pelos Estados Unidos às exportações iranianas. A medida reduziu significativamente o escoamento de petróleo, inclusive para a China, e é vista por setores do país como uma ação hostil que pode provocar resposta militar.

Irã envia nova proposta de paz aos Estados Unidos

Em meio à escalada, o Irã encaminhou uma nova proposta de cessar-fogo aos Estados Unidos nesta sexta-feira (1º), por meio de mediação do Paquistão, segundo a agência estatal IRNA. Os detalhes do documento não foram divulgados.

O chefe do Judiciário iraniano, Gholamhossein Mohseni Ejei, afirmou que o país está aberto ao diálogo, mas não aceitará imposições. Segundo ele, o Irã não busca prolongar o conflito, embora mantenha sua posição diante das pressões externas.

Donald Trump diz que não ficou satisfeito

Do lado americano, o presidente Donald Trump disse que não ficou satisfeito com os termos apresentados até agora. Em declaração a jornalistas, afirmou que o Irã “precisa apresentar o acordo certo”, indicando que as negociações seguem sem consenso.